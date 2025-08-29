3 mercados a estar atento na próxima semana (29.08.2025)

Setembro começa com uma série de dados macroeconómicos importantes que podem causar repercussões nos mercados globais. Embora a próxima semana comece tranquila devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA, espera-se uma rápida aceleração da atividade do mercado. Na próxima semana, os investidores estarão atentos a divulgações cruciais, como os dados sobre o emprego não agrícola (NFP) nos EUA, os índices ISM e os números da inflação na zona euro. Assim, os investidores estarão atentos ao EURUSD, OURO e US500. EURUSD Após os dados de inflação divulgados na sexta-feira, a atenção dos investidores voltou-se para o próximo relatório de empregos dos EUA, tradicionalmente publicado na primeira sexta-feira do mês. Embora a maioria dos indicadores aponte para uma melhoria no mercado de trabalho, não se espera que os dados sejam fortes o suficiente para diminuir significativamente as expectativas de cortes nas taxas de juros. Além disso, os números da inflação na zona euro serão divulgados na terça-feira, enquanto os índices ISM dos EUA serão divulgados ao longo da próxima semana. Todas estas leituras serão fundamentais antes da decisão da Reserva Federal em 17 de setembro. OURO O ouro está mais uma vez a aproximar-se dos seus máximos históricos, tendo ultrapassado o nível de 3400 dólares por onça no final de agosto. A trajetória do seu preço será influenciada não só pela política — especificamente pela ação judicial movida pela governadora do Fed, Lisa Cook, contra a decisão de Donald Trump de a destituir do cargo —, mas também pelos dados económicos que irão moldar as expectativas para a reunião do Fed em setembro. Se as esperanças de início de um ciclo de redução das taxas de juro aumentarem, o ouro tem grandes hipóteses de atingir novos máximos históricos. No entanto, vale a pena notar que o metal precioso tem vindo a consolidar-se desde que atingiu o seu pico histórico anterior em abril. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app US500 Os índices norte-americanos em Wall Street atingiram máximos históricos, mesmo após uma ligeira decepção com os lucros da Nvidia, que é agora a empresa mais valiosa do mundo e detém uma ponderação aproximada de 8% no S&P 500. A recuperação foi impulsionada por outros gigantes da tecnologia, incluindo a Alphabet, a Broadcom e a Oracle. Com o fim da época de resultados, o foco do mercado em geral passará para os dados macroeconómicos e as perspetivas de cortes nas taxas de juro pela Fed. Embora o mercado esteja atualmente a prever uma probabilidade de cerca de 85% de um corte nas taxas, o fator mais crítico será se a Fed sinalizará a continuação dos cortes nos meses seguintes.

