Destaques para esta semana

Os mercados acionistas norte-americanos voltaram a subir na semana passada, com os investidores a aceitarem o cenário ideal de um ciclo emergente de redução das taxas de juro da Reserva Federal (Fed), o arrefecimento da inflação e um crescimento económico sólido. O sector tecnológico liderou a recuperação do mercado, com o S&P 500 e pelo Dow Jones a atingirem novos máximos históricos.

- O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) reduziu a taxa de referência em 50 pontos base para um intervalo de 4,75% a 5,00%

- As vendas a retalho nos EUA subiram 0,1% em agosto, excedendo as expectativas dos economistas de uma descida de -0,3%

- Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA caíram 12.000 para 219.000, menos do que os 230.000 esperados, levando a média de quatro semanas para o valor mais baixo desde o início de junho

- No Reino Unido, o Banco de Inglaterra (BoE) manteve a sua taxa de juro nos 5%

- Ainda no Reino Unido, a taxa anual de inflação subjacente aumentou para 3,6% em agosto, o valor mais elevado dos últimos quatro meses

- Na Nova Zelândia, o produto interno bruto (PIB) caiu -0,2% no segundo trimestre, enquanto o mercado esperava uma contração de -0,4%

- A economia australiana criou 47.500 postos de trabalho em agosto, mais do que os 25.000 esperados pelo mercado. A taxa de desemprego manteve-se estável nos 4,2

Decisão sobre a taxa de juro do RBA

Terça-feira, 24 de setembro às 05h30 BST

Como amplamente esperado, o RBA manteve a sua taxa de juro oficial nos 4,35% em agosto, pela sexta vez consecutiva. O tom da declaração de acompanhamento e da conferência de imprensa foi hawkish. O RBA observou que, embora a inflação esteja a abrandar, ainda se encontra muito acima do ponto médio do seu intervalo de objetivo de 2-3%. Salientou que a inflação subjacente trimestral tem estado acima do ponto médio do objetivo durante 11 trimestres consecutivos e “caiu muito pouco ao longo do último ano”. O RBA manteve a frase de que o Conselho não estava a “excluir nada”. Também manteve a frase no final da declaração de que “o Conselho permanece firme na sua determinação de retornar a inflação ao objetivo e fará o que for necessário para alcançar esse resultado”. Não se espera que a redução da taxa da Fed esta semana influencie a decisão do RBA na próxima semana. É provável que o RBA mantenha a taxa de juro nos 4,35% na terça-feira e mantenha a sua retórica “hawkish”. Embora seja geralmente verdade que o ciclo de corte do RBA geralmente começa depois da Fed começar a cortar as taxas, houve momentos em que os dois se moveram em direções opostas, incluindo recentemente em 2015. A posição atual do RBA é que, apesar do crescimento económico lento, a inflação teimosamente elevada impedirá a redução das taxas antes de 2025. No entanto, o corte de 50 pb nas taxas da Fed esta semana, antecipa uma mudança dovish do RBA nos próximos meses.

Índice de preços PCE nos EUA

Sexta-feira, 27 de setembro, às 13h30 BST

Na última reunião da Fed, o Presidente Jerome Powell assinalou uma vitória na batalha contra a inflação, observando que os riscos de uma nova escalada da inflação “diminuíram”. O foco da política monetária mudou agora claramente para o apoio ao mercado de trabalho para garantir uma aterragem económica suave, evidenciada pelo corte substancial de 50 pb. Até à data, tanto o índice de preços no consumidor (PCE) global como o índice de preços no consumidor (PCE) subjacente têm-se mantido, em grande medida, estáveis, continuando a esperar-se que a tendência de desinflação persista. Projecta-se que o índice de preços no consumidor subjacente permaneça estável nos 0,2% m/m, em consonância com o relatório anterior. As análises dos dados subjacentes do IPC e do índice de preços no produtor (IPP) que contribuem para o PCE indicam que as pressões sobre os preços permanecem bem contidas.