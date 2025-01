Discurso de abertura do Trump: petróleo, governação e paz

Resumo do discurso de Donald Trump: Política interna: Controlo das fronteiras : Trump anunciou a introdução de um estado de emergência na fronteira sul e um enfoque em questões relacionadas com a imigração ilegal.

: Trump anunciou a introdução de um estado de emergência na fronteira sul e um enfoque em questões relacionadas com a imigração ilegal. Apoio aos cidadãos : Serão afectados recursos para ajudar os cidadãos americanos (por exemplo, para fazer face à ajuda inadequada após o furacão na Carolina do Norte).

: Serão afectados recursos para ajudar os cidadãos americanos (por exemplo, para fazer face à ajuda inadequada após o furacão na Carolina do Norte). Segurança e justiça : Trump enfatizou o restabelecimento da ordem no país, potencialmente insinuando perdões para eventos relacionados com o dia 6 de janeiro de 2021.

: Trump enfatizou o restabelecimento da ordem no país, potencialmente insinuando perdões para eventos relacionados com o dia 6 de janeiro de 2021. Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) : Trump anunciou a criação de uma nova instituição. A menção de “DOGE” causou um aumento de 4% no Dogecoin.

: Trump anunciou a criação de uma nova instituição. A menção de “DOGE” causou um aumento de 4% no Dogecoin. Reintegração de membros militares : Os dispensados por recusarem a vacinação contra a COVID serão autorizados a regressar às forças armadas.

: Os dispensados por recusarem a vacinação contra a COVID serão autorizados a regressar às forças armadas. Mudanças de nomes geográficos: Planos para mudar o nome do Golfo do México para “Golfo Americano” e para restaurar o nome histórico do Monte McKinley em vez de Denali no Alasca. Economia e energia: Energia e petróleo : Trump anunciou a retoma das licenças de perfuração (“Drill Baby Drill”) e pretende solidificar o domínio dos EUA como líder na produção de petróleo e gás.

: Trump anunciou a retoma das licenças de perfuração (“Drill Baby Drill”) e pretende solidificar o domínio dos EUA como líder na produção de petróleo e gás. Apoio ao sector petrolífero : Planeia suspender o apoio à indústria de veículos eléctricos em favor dos sectores automóveis tradicionais.

: Planeia suspender o apoio à indústria de veículos eléctricos em favor dos sectores automóveis tradicionais. Tarifas e impostos: Trump propôs a imposição de tarifas e impostos a outros países para aumentar a riqueza dos EUA. Política externa: Acabar com as guerras : Trump prometeu não iniciar novos conflitos militares.

: Trump prometeu não iniciar novos conflitos militares. Canal do Panamá: Declarou o objetivo de recuperar o controlo do Canal do Panamá. Declarações simbólicas: Plano para colocar uma bandeira em Marte .

. Regresso político: Trump sublinhou a adesão aos temas de campanha que aumentaram o apoio do público. Reações do mercado: EUR/USD : Níveis altos foram observados anteriormente devido a relatórios sobre tarifas, mas a taxa voltou abaixo de 1,0400.

: Níveis altos foram observados anteriormente devido a relatórios sobre tarifas, mas a taxa voltou abaixo de 1,0400. Bitcoin : Caiu 1% depois de ter atingido anteriormente um máximo histórico de 109.000; atualmente a ser negociado em 102.000.

: Caiu 1% depois de ter atingido anteriormente um máximo histórico de 109.000; atualmente a ser negociado em 102.000. Preços do petróleo: Continuou a cair, principalmente após as 14:30, após relatos de que não foram introduzidas tarifas significativas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.