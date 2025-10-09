Dólar atinge o seu valor mais alto em dois meses 💲📈 A falta de dados dos EUA está a anular a tendência de baixa

Principais conclusões O USDIDX valorizou cerca de 1,65% desde o início da semana, atingindo uma alta de dois meses.

Uma reversão sustentada da tendência permanece incerta em meio às expectativas emergentes de novos cortes nas taxas de juros nos EUA.

O índice do dólar está a valorizar pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), atingindo o seu nível mais alto em dois meses. O preço ultrapassou a média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro), que em março — em meio à incerteza relacionada ao comércio — iniciou a tendência de queda mais forte da principal moeda mundial desde 2022. A pressão sobre o USDIDX começou a estabilizar-se depois de o índice ter atingido o seu nível mais baixo em três anos em junho, mas uma inversão sustentada da tendência parece improvável, dada a direção da política monetária dos EUA, que ainda pode tornar-se mais dovish. O USDIDX ultrapassou a EMA100. Fonte: xStation5

O mercado de swap atribui atualmente uma probabilidade de 75% para dois cortes das taxas de juro nos EUA antes do final de 2025. O tom do Fed continua cauteloso, enfatizando um risco duplo (potenciais aumentos tanto na inflação quanto no desemprego), enquanto o fim do mandato de Jerome Powell se aproxima. Mesmo que o Fed tenha encerrado a pausa na flexibilização que começou em dezembro de 2024, uma mudança verdadeiramente dovish ainda não ocorreu. Preços de novos cortes nas taxas de juros dos EUA no mercado futuro. Fonte: Bloomberg Finance LP Paradoxalmente, o dólar está a fortalecer-se apesar da falta de divulgações de dados económicos importantes (por exemplo, os pedidos semanais de subsídio de desemprego de hoje não foram publicados). Isso desviou a atenção dos investidores para o «resto do mundo», particularmente para a França, que vive um momento de caos político. Não é surpresa, então, que o euro tenha se tornado um dos maiores perdedores na nova narrativa otimista do dólar. Ao longo da semana, a moeda comum enfraqueceu cerca de 1,5% em relação ao dólar americano, marcando o que pode ser a sua maior queda semanal desde novembro de 2024. EURUSD em intervalo semanal. Fonte: xStation5

