Ásia recua após sell-off em Wall Street e com IPC dos EUA no radar A sessão em Wall Street encerrou com uma forte onda de vendas. A onda de vendas espalhou-se por todo o mercado de ações dos EUA, encerrando o dia com perdas significativas. O S&P 500 caiu 1,5%, o Dow Jones perdeu 1,3% e o Nasdaq caiu 2%.



O setor de tecnologia permaneceu sob pressão significativa, com as empresas de software sendo as mais afetadas pela liquidação de ontem. Esta é uma continuação da pressão sobre as ações dessas empresas.



Donald Trump sinalizou que um acordo com o Irão pode ser alcançado nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão a aumentar a sua presença militar na região do Golfo Pérsico.



Hoje, está prevista a publicação dos dados da inflação do IPC nos Estados Unidos, o que será um evento importante para os mercados financeiros e as expectativas em relação à política futura da FED.



Os mercados bolsistas asiáticos ficaram sob pressão devido à deterioração do sentimento global e à liquidação das empresas de tecnologia.



Como resultado, os principais índices encerraram a sessão em território negativo: Japão (Nikkei 225) -0,68%, Hong Kong (Hang Seng) -1,79%, Shanghai Composite -0,70%, Austrália (S&P/ASX 200) -1,37%.



O membro do conselho do Banco do Japão (BOJ), Naoki Tamura, avaliou que a inflação no Japão é sustentável. Ele também destacou que a política atual continua acomodatícia e que as taxas de juros têm espaço para novos aumentos.



O Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa de referência USD/CNY de hoje em 6,9398, enquanto as previsões apontavam para um valor de 6,9045.



Na China, os preços das casas novas caíram 0,4% em relação ao mês anterior e 3,1% em relação ao ano anterior em janeiro, a maior queda anual em sete meses.



O iene está a flutuar no mercado cambial. O iene tem estado muito volátil e a moeda está atualmente sob pressão e a perder terreno em relação às moedas mais fortes. O par USD/JPY ultrapassou mais uma vez o nível de 153.



Outros pares de moedas importantes estão a ser negociados em faixas estreitas antes da divulgação dos dados do IPC dos EUA. O AUD e as moedas pró-cíclicas continuam sob pressão.



O mercado de metais preciosos está a registar uma ligeira recuperação após a liquidação de ontem. O ouro está a subir ligeiramente, testando o nível de $4.950, enquanto a prata está a ganhar quase 2% e oscilando em torno de $76,50.



O mercado de criptomoedas está cauteloso. O Bitcoin está em ligeira queda e abaixo dos 66 000 dólares, assim como o Ethereum, que está atualmente a ser negociado abaixo dos 1950 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.