Dollar Tree cai após resultados mais fracos do 2T24/25 📉

A Dollar Tree desiludiu o mercado hoje com os seus resultados do trimestre anterior e as suas previsões para o ano fiscal completo. A empresa atingiu hoje os mínimos de março de 2020, quando as acções foram empurradas para baixo pelo surto da pandemia da COVID-19. A empresa desceu quase 20% hoje e perdeu mais de -53% desde o início do ano.

A empresa registou receitas de 7,37 mil milhões de dólares, marcando o segundo trimestre consecutivo de tendência decrescente das vendas. Numa base anual, as receitas conseguiram melhorar ligeiramente (0,7%), no entanto, a comparação com a taxa de crescimento do ano anterior (+6,9% anual) é uma desilusão, especialmente porque o consenso do mercado apontava para um crescimento das receitas de +1,45%.

O segmento Family Dollar teve um mau desempenho, com uma descida das vendas de -4% em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa também registou um declínio de 0,1% nas vendas comparáveis, embora neste caso tenha sido um declínio menor do que o previsto.

Apesar de a empresa ter melhorado a sua margem de lucro bruto para 30% (contra 29,2% um ano antes), a melhoria estava em linha com as expectativas do mercado, pelo que não ajudou o preço das acções da empresa. O seu aumento deveu-se principalmente à redução dos custos de transporte, embora tenha sido prejudicado pelo aumento dos custos de aluguer e dos custos de distribuição no segmento Family Dollar.

A maior deceção nos resultados foi o lucro por ação, que caiu para 0,67 dólares (contra um aumento esperado para 1,05 dólares).

Para além da deterioração da rentabilidade, a empresa reduziu fortemente as suas perspectivas para o próximo trimestre. A Dollar Tree prevê um volume de negócios de 7,4 a 7,6 mil milhões de dólares no terceiro trimestre (média: 7,5 mil milhões de dólares), contra as previsões de 7,6 mil milhões de dólares. Ao nível do EPS, a empresa espera $1,05-$1,15 (média: $1,1) contra previsões de $1,32. Estas previsões são afectadas por pressupostos actualizados para os custos relacionados com a aquisição e reabertura das 99 Cents Only Stores, bem como por uma maior depreciação e amortização ao longo do ano fiscal de 2024/25.

RESULTADOS DO 2T24/25

EPS ajustado $0,67 vs. $0,91 y/y, estimativa $1,05 EPS $0,62 vs. $0,91 a/a

Vendas comparáveis da Enterprise +0,7% vs. +6,9% a/a, estimativa +1,45% Vendas comparáveis da Family Dollar -0,1%, estimativa -0,21% Vendas comparáveis do segmento Dollar Tree +1,3% vs. +7,8% a/a, estimativa +2,89%

Vendas líquidas de US$ 7,37 bilhões, +0,7% a/a Vendas líquidas da Dollar Tree: 4,07 mil milhões de dólares, +5% em relação ao ano anterior, estimativa de 4,16 mil milhões de dólares Vendas líquidas da Family Dollar: 3,31 mil milhões de dólares, -4% em relação ao ano anterior, estimativa de 3,35 mil milhões de dólares

Margem de lucro bruto 30% vs. 29,2% a/a, estimativa de 29,9% Margem bruta da Dollar Tree 34.2% vs. 33.4% y/y, estimativa 34.1% Margem bruta da Family Dollar 24,9%, estimativa 24,6%

Número total de estabelecimentos 16.388, -0,5% em relação ao ano anterior, estimativa 16.374 Localizações da Dollar Tree 8.627, +5,5% a/a, estimativa 8.294 Localizações da Family Dollar 7.761, -6,5% a/a, estimativa 8.071



Embora os resultados da empresa continuem a ser decepcionantes e as previsões para períodos futuros inferiores ao esperado, a reação dos mercados parece ligeiramente exagerada, considerando os valores dos indicadores fundamentais para a empresa e comparando-os com o período de março de 2020, quando a empresa negociava a níveis semelhantes. As receitas em comparação com esse período são 17% mais elevadas, o lucro bruto aumentou 13%. O lucro operacional mais fraco, que desceu 65% em relação a esse período, pode suscitar preocupações, mas trata-se provavelmente de um problema pontual da empresa.

Em termos de rácios fundamentais, a empresa está a negociar a valores mais favoráveis em cada um dos seus principais rácios baseados no preço do que durante o desconto Covid (P/E: 12,5x vs. 16,3x; P/BV 1,92x vs. 2,82x; P/S 0,5x vs. 0,76x; P/CF 5,19x vs. 8,28).

Em apenas duas semanas, a empresa perdeu mais de 31% da sua capitalização bolsista. Fonte: xStation