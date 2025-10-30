Eli Lilly apresentou resultados bons e expectativas altas para o futuro

A Eli Lilly é uma empresa farmacêutica americana com mais de um século de história, focada no tratamento de doenças metabólicas, oncologia e imunologia. Nos últimos anos, no entanto, tornou-se líder global no campo do tratamento da obesidade e diabetes. O núcleo do crescimento da Lilly é a procura por medicamentos incretinas e a rápida expansão de suas capacidades de produção, o que permite converter a procura em vendas. A procura é enorme em tempos de problemas significativos de obesidade na maioria dos países do mundo. Um motor adicional são as novas moléculas, incluindo o agonista oral GLP1 orforglipron, que obteve resultados positivos em ensaios de fase três e será direcionado para registro no tratamento de diabetes e obesidade. Na prática, isso significa expandir ainda mais o portfólio, a disponibilidade e as indicações, o que ajudará a sustentar um alto crescimento da receita nos próximos anos. O mercado esperava um trimestre forte, mas a empresa apresentou resultados acima do consenso. O lucro ajustado por ação superou as expectativas dos analistas e a Lilly elevou simultaneamente as suas previsões de receita e lucro para o ano inteiro. As receitas do terceiro trimestre aumentaram 54%, para 17,60 mil milhões de dólares

EPS $6,21, EPS ajustado: $7,02

As vendas do Mounjaro aumentaram 109%, para 6,52 mil milhões de dólares

As vendas do Zepbound aumentaram 185%, para 3,59 mil milhões de dólares A previsão para o ano fiscal de 2025 após o aumento será superior a 63,0 mil milhões de dólares, e o EPS deverá ser superior a 23 dólares. Os dados trimestrais e a previsão elevada provêm da declaração da empresa, e a clara superação das expectativas e a repartição das vendas dos principais medicamentos confirmam as suspeitas dos analistas sobre a boa situação da empresa. Ao mesmo tempo, o principal concorrente, a Novo Nordisk, está a atravessar um período mais desafiante. A empresa emitiu um aviso de lucros, anunciou uma mudança de CEO e programas de redução de custos e de emprego. Como resultado, o preço das ações sofreu fortes quedas, o que contrasta com a reação relativamente estável do mercado aos resultados da Lilly e ao aumento das suas previsões para o ano inteiro. A diferença nos retornos é principalmente o efeito da credibilidade na entrega de resultados e narrativa. A Lilly aumenta as previsões e mostra um crescimento muito forte nas vendas de preparações importantes, o que reduz o desconto de risco e sustenta as avaliações, apesar dos múltiplos exigentes. A Novo Nordisk enfrenta simultaneamente pressão operacional e mudanças na gestão e estrutura, o que aumenta a incerteza e pesa na avaliação. Os investidores preferem uma empresa que aumente realisticamente o volume e confirme as margens. De acordo com relatos da imprensa, as listagens americanas da Novo caíram cerca de um terço este ano, enquanto a Lilly, após publicar melhores resultados e previsões mais altas, continua a crescer e já registra um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A Eli Lilly tem hoje uma narrativa de crescimento clara, baseada na procura em rápido crescimento por medicamentos incretinas e na expansão da oferta, incluindo a forma oral. Os resultados do terceiro trimestre e a previsão elevada confirmam a possibilidade de manter uma dinâmica elevada, desde que a empresa consiga continuar a aumentar as entregas e defender o preço. A Novo Nordisk ainda tem produtos fortes e alcance global, mas, no curto prazo, está a recuperar o atraso. LLY.US (D1) Fonte: xStation5

