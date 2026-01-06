As ações dos EUA na Venezuela após a tomada do poder de Nicolás Maduro estão agora focadas na reconstrução do setor petrolífero devastado do país. O secretário de Energia, Chris Wright, deve se reunir esta semana com as principais empresas petrolíferas dos EUA. EUA apostam na reconstrução do setor petrolífero da Venezuela, mas impacto será de longo prazo O governo espera que a Chevron, a ConocoPhillips e outras empresas ajudem a restaurar a produção após anos de negligência e corrupção. As empresas petrolíferas, no entanto, estão a abordar a situação com cautela e a procurar garantias de estabilidade política, Estado de direito e apoio dos EUA a longo prazo antes de se comprometerem com investimentos multimilionários, que os especialistas estimam em cerca de 10 mil milhões de dólares por ano durante a próxima década. O presidente Donald Trump afirmou que não haverá eleições no curto prazo, argumentando que o país deve primeiro ser “cuidado até recuperar a saúde”. Ele também sugeriu que os EUA podem subsidiar a reconstrução do setor petrolífero e afirmou que as operações poderiam ser reiniciadas em menos de 18 meses, com as empresas potencialmente reembolsadas pelo governo dos EUA ou por receitas futuras da produção. Trump enquadrou a estratégia como uma forma de reduzir os preços do petróleo e dos combustíveis para os consumidores americanos, ao mesmo tempo que reforça a influência energética e geopolítica dos EUA. Para o mercado petrolífero, é improvável que os desenvolvimentos na Venezuela tenham um impacto significativo a curto prazo. As refinarias na costa do Golfo dos EUA, concebidas para processar crude pesado venezuelano, poderiam lidar com as importações se os fornecimentos regressassem gradualmente. No entanto, as perspetivas são a muito longo prazo. Qualquer oferta adicional da Venezuela provavelmente exerceria apenas uma pressão moderada sobre os preços nos próximos anos. A escala e o ritmo da recuperação dependerão do financiamento, da estabilidade política e da decisão final das empresas de se comprometerem com investimentos em grande escala, uma decisão que provavelmente exigirá garantias dos EUA. Gráfico do Petróleo - OIL.WTI (H1) Os preços do petróleo não só recuperaram as perdas iniciais após o fim de semana, como agora subiram acima dos níveis de fechamento da sexta-feira. Fonte: xStation5

