Empresas chinesas continuam a ganhar mais quota de mercado no segmento elétrico do setor automóvel

As vendas globais de EVs têm aumentado consistentemente ao longo dos anos. Em 2024, as vendas de veículos elétricos atingiram um novo recorde, com destaque para o mercado chinês, que representa mais da metade das vendas globais. A Europa e os Estados Unidos também registraram aumentos significativos, impulsionados por incentivos governamentais e expansão da infraestrutura de carregamento.​ Evolução do Mercado de Baterias para EVs Paralelamente ao crescimento das vendas de EVs, o mercado de baterias tem se consolidado com alguns fabricantes dominando a produção global. Em 2024, a capacidade total de baterias para EVs instaladas globalmente foi de 894,4 GWh, um aumento de 27,2% em relação ao ano anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app No entanto, as principais referências no setor automóvel têm estado a ficar para trás em relação às empresas asiáticas, nomeadamente as chinesas.

Embora a Tesla produza algumas baterias para os seus veículos elétricos (EV) em parceria com a Panasonic (na Gigafactory Nevada, nos EUA), a sua quota de mercado é muito inferior à dos líderes do setor como CATL e BYD. A CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) mantém-se como líder mundial na produção de baterias para veículos elétricos (VE), sendo que neste momento a única empresa que é vista como concorrência direta é a BYD. Em 2024, a CATL detinha 37,9% da quota de mercado de baterias para EV, enquanto que a BYD ocupava a segunda posição com 17,2% . Ranking das maiores fabricantes de baterias EV em 2024: CATL (China) – 37,9% de quota de mercado

BYD (China) – 17,2%

LG Energy Solution (Coreia do Sul) – 13,6%

Panasonic (Japão) – 7,5%

SK On (Coreia do Sul) – 5,2%

Samsung SDI (Coreia do Sul) – 4,9% Recentemente, a CATL anunciou a segunda geração da bateria Shenxing, capaz de carregar 520 km de autonomia em apenas cinco minutos, superando os sistemas de carregamento rápido da BYD e da Tesla. A BYD, que fabrica tanto baterias quanto carros elétricos, continua a expandir a sua presença global, especialmente na Ásia e na Europa, oferecendo modelos competitivos a preços acessíveis . A empresa também estabeleceu uma parceria com a Saudi Aramco para desenvolver tecnologias de veículos de nova energia, com vista a melhorar a eficiência dos veículos e reduzir o impacto ambiental.​ Por outro lado a Tesla, embora seja uma das principais fabricantes de veículos elétricos, enfrenta desafios no setor em mercados chave como o mercado chinês devido ao aumento da concorrência de empresas locais como a BYD e a CATL. A aposta da empresa na produção de baterias tem sido relativamente recente, sendo que tem tido dificuldades em acompanhar os avanços de outras empresas que se têm focado exclusivamente na produção de baterias, ou até mesmo a empresas que já tinham começado a apostar neste segmento antes como a BYD.

Ainda assim, quando comparamos o desempenho das ações da Tesla em relação à líder na produção de baterias, vemos que o desempenho ao longo dos anos tem sido mais satisfatório para a empresa norte-americana e continua a captar mais a atenção dos investidores. Desempenho das ações da BYD cotadas na bolsa americana (roxo), Tesla (laranja) e CATL (300750 - azul) ao longo dos últimos 5 anos. Fonte: Koyfin







Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.