Tesla derrete 9% após resultados medíocres 📉

Resultados financeiros da Tesla no segundo trimestre de 2025 O desempenho financeiro da Tesla no segundo trimestre de 2025 apresentou um quadro misto, revelando desafios no seu negócio principal de automóveis e esforços de diversificação estratégica. Lucro por ação ajustado (EPS): A Tesla reportou um EPS ajustado de 0,40 dólares, uma queda significativa em relação aos 0,52 dólares do mesmo período do ano anterior e abaixo da estimativa consensual da Bloomberg de 0,42 dólares. Esta queda na rentabilidade é em grande parte atribuída à redução nas entregas de veículos e às pressões persistentes sobre os preços no mercado altamente competitivo dos veículos elétricos (EV).

EPS não ajustado: O EPS não ajustado ficou em US$ 0,33, abaixo dos US$ 0,42 do ano anterior, reforçando ainda mais a trajetória de enfraquecimento dos lucros.

Receita: A receita total do trimestre atingiu US$ 22,50 mil milhões, representando uma queda de 12% em relação ao ano anterior e ligeiramente abaixo das expectativas de US$ 22,64 mil milhões. A redução nas entregas de veículos, totalizando 384.122 unidades (uma queda de 13% em relação ao ano anterior), foi o principal fator de impacto. No entanto, o segmento de geração e armazenamento de energia (9,6 GWh de armazenamento de energia implantado) e os serviços compensaram parcialmente essas perdas relacionadas ao setor automóvel

Margem bruta: A margem bruta ficou em 17,2%, superando as expectativas de 16,5%, mas abaixo dos 18% reportados há um ano. Isto sugere uma gestão eficaz dos custos, particularmente nas divisões de energia e serviços, apesar de um ambiente de mercado desafiante. No entanto, vale a pena notar que, como fabricante automóvel, o desempenho da Tesla tem sido moderado desde o início do ano.

Resultado operacional: O resultado operacional atingiu US$ 923 milhões, significativamente abaixo das estimativas de US$ 1,23 mil milhões, refletindo as dificuldades em gerar lucros operacionais em meio à redução das receitas.

Fluxo de caixa livre: O fluxo de caixa livre ficou em modestos US$ 146 milhões, substancialmente abaixo dos US$ 760 milhões previstos. Este défice pode ser atribuído a maiores despesas de capital relacionadas com novos projetos, incluindo novas plataformas de veículos e desenvolvimento de infraestruturas. Empresa tecnológica ou apenas um fabricante automóvel? Os resultados do segundo trimestre de 2025 da Tesla revelam uma empresa numa encruzilhada, a navegar num cenário complexo. A queda de 13% nas entregas de veículos para 384.122 unidades, juntamente com um declínio de 12% na receita para US$ 22,5 mil milhões, ressalta os desafios formidáveis que o fabricante de veículos elétricos enfrenta num mercado cada vez mais saturado. A rentabilidade também diminuiu, com o lucro líquido a cair para 1,17 mil milhões de dólares, uma diminuição de 16% em relação ao ano anterior, e o fluxo de caixa livre a diminuir drasticamente para 146 milhões de dólares, apontando para investimentos intensivos e obstáculos operacionais. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A diminuição do volume de vendas é principalmente uma consequência da escalada da concorrência, nomeadamente de potências chinesas como a BYD e a Geely, a par de atrasos na introdução de uma gama de modelos com preços mais acessíveis. Os modelos Y e Cybertruck estão a enfrentar problemas distintos de procura, e a reputação da marca enfrenta riscos decorrentes das atividades politicamente carregadas de Elon Musk, que podem dissuadir certos segmentos de clientes, particularmente nos mercados europeu e americano. Apesar desses ventos contrários, a Tesla não está apenas a mitigar o impacto da queda nas vendas de automóveis, mas também expandindo vigorosamente seu segmento de energia, que está emergindo como um pilar crítico das operações da empresa. A empresa implantou 9,6 GWh de capacidade de armazenamento de energia, alcançando novos recordes de implantação, e sua rede Supercharger expandiu-se em quase 3.500 novos pontos, fortalecendo o ecossistema e o suporte ao cliente da Tesla. Essa manobra estratégica destaca o esforço conjunto da Tesla para diversificar suas fontes de receita. O foco voltado para o futuro da empresa também é evidente nos seus investimentos substanciais em tecnologias autónomas e IA. Um serviço piloto de Robotaxi foi lançado em Austin, e a empresa continua a aperfeiçoar o seu software Full Self-Driving (FSD), que sustenta as suas ambições de revolucionar os transportes. Elon Musk articulou uma visão da Tesla como líder em robótica e IA, enfatizando que os serviços e tecnologias futuros podem gerar um valor significativo para a empresa. Simultaneamente, a Tesla iniciou a produção dos seus primeiros modelos de preço mais baixo, com a produção prevista para acelerar no segundo semestre do ano, potencialmente revertendo a tendência negativa das vendas e atraindo novos clientes. No entanto, é pertinente notar que a Robotaxi já enfrenta uma concorrência considerável em várias cidades do oeste dos EUA, principalmente da Waymo. Isto sugere que, embora a Tesla tenha mantido por muito tempo uma posição dominante nos veículos elétricos, pode não garantir necessariamente o primeiro lugar no transporte autónomo. A sólida posição financeira da empresa é sublinhada por um saldo recorde de caixa e investimentos de 36,8 mil milhões de dólares, o que lhe dá flexibilidade para prosseguir projetos dispendiosos e gerir os riscos macroeconómicos e de mercado. No entanto, os investidores estão cientes de que os desafios de curto prazo, como o fim dos créditos fiscais para veículos elétricos nos EUA e o aumento das tarifas sobre as matérias-primas, poderão pesar nos resultados dos próximos trimestres. A reação do mercado aos resultados foi muito negativa com as ações a caírem neste momento mais de 9%, indicando a desconfiança dos investidores depois das atuais decepções financeiras. Em conclusão, o segundo trimestre de 2025 da Tesla reflete um equilíbrio delicado entre os desafios do mercado e uma transformação empresarial ambiciosa. O declínio nas entregas e a menor rentabilidade exigem uma adaptação rápida, mas a empresa está a investir fortemente no desenvolvimento de serviços autónomos e no segmento de energia, ao mesmo tempo que se prepara para um crescimento substancial através de carros mais acessíveis. Os resultados não foram uma surpresa tão negativa quanto a publicação do primeiro trimestre, embora, de modo geral, como fabricante de automóveis, a empresa esteja apresentando um desempenho cada vez pior, principalmente no contexto da rápida expansão da concorrência. Os próximos meses serão um teste crucial para saber se a Tesla consegue traduzir as suas ambições tecnológicas em crescimento sustentado e consolidar a sua liderança no futuro mercado dos veículos elétricos e das tecnologias emergentes. Na verdade, são as perspetivas noutras indústrias e as fontes de receita que mantêm a avaliação da empresa em níveis muito elevados. Se Musk não conseguir convencer os investidores da sua visão, as ações da empresa poderão enfrentar uma rápida reavaliação, dado que as expectativas dos investidores estão muito elevadas em comparação com os seus concorrentes.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.