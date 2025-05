Ethereum valoriza 9.00%, retornando à correlação positiva com o BTC 🔎

Ethereum está a valorizar mais de 8% hoje e está a testar a resistência marcada pelos 2.000 USD. A melhoria do sentimento no mercado das criptomoedas em geral também recuperou a sua correlação com a Bitcoin, conforme observámos na análise da semana passada. A subida do Ethereum é claramente resultado de vários fatores positivos do mercado. Começando pelos impulsionadores macroeconómicos, como as esperanças de resultados tangíveis das negociações comerciais, passando pela melhoria do sentimento do mercado acionista e, finalmente, pelos desenvolvimentos nativos das criptomoedas. O Bitcoin já valorizou quase 30% desde o seu valor mais baixo e, à medida que se aproxima do nível de 100 000 USD, o apetite pelo risco dos investidores está a aumentar. Hoje, estamos a assistir a ganhos na maioria dos projetos, com o Ethereum a receber a maior atenção. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Ethereum Pectra A atualização Ethereum Pectra (EIP-7702) introduz melhorias importantes na abstração de contas, permitindo que as carteiras existentes funcionem como contratos inteligentes — sem a necessidade de criar novas contas. Carteiras como Ambire e Trust Wallet já implementaram esses recursos, permitindo aos utilizadores: pagar taxas de gás usando stablecoins,

usar uma carteira em várias cadeias,

automatizar tarefas como reivindicar airdrops ou executar swaps. Essas mudanças melhoram a usabilidade, a segurança e a privacidade, além de oferecer suporte a funções programáveis que poderão ser utilizadas por agentes de IA no futuro. Retorno da correlação com a Ethereum Recentemente, observamos que a correlação entre a Ethereum e a Bitcoin havia caído para níveis recordes. Enquanto a Bitcoin registava uma recuperação significativa, a Ethereum ficava para trás. Essa divergência era ainda mais visível no início, quando a Ethereum registava uma queda acentuada e a Bitcoin permanecia em uma tendência lateral. A situação atual tem sido interessante, pois observamos uma queda significativa na correlação entre Bitcoin e Ethereum, coincidindo com um forte aumento no preço do BTC. Este tipo de configuração ocorreu apenas algumas vezes anteriormente. Na nossa análise, assumimos uma queda na correlação abaixo de 50% nos últimos dois meses, juntamente com um aumento de pelo menos 15% no Bitcoin nos últimos 30 dias. Na maioria dos casos anteriores, a Ethereum rapidamente fechou a lacuna com a Bitcoin, valorizando significativamente dentro de um mês a partir do momento em que a divergência ocorreu. No entanto, uma condição essencial para a continuação deste movimento ascendente era a manutenção de um sentimento de mercado relativamente positivo — algo que faltava em 12 de janeiro de 2020 e 29 de janeiro de 2025. Mas nos restantes casos, a escala da recuperação foi significativamente maior, e a recuperação atual corresponde estreitamente às três instâncias anteriores (2020, 2023 e 2024).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.