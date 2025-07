📣EURUSD abaixo de 1,18 antes do NFP

Às 13:30 BST, serão divulgados os principais dados do mercado de trabalho dos EUA, antes do feriado do Dia da Independência.

Invulgarmente, os dados do mercado de trabalho dos EUA serão divulgados hoje, quinta-feira, devido às celebrações do Dia da Independência nos EUA. Vários outros dados dos EUA também são esperados hoje, e a sessão de negociação dos EUA será concluída um pouco mais cedo. Após a surpresa negativa de ontem com os dados ADP, os investidores podem questionar se uma leitura negativa do NFP poderia abrir caminho para um corte de taxas na reunião de julho.

Expectativas do mercado

O consenso do mercado prevê um aumento de 110.000 postos de trabalho em junho, um decréscimo em relação aos 139.000 de maio. Prevê-se que a taxa de desemprego suba de 4,2% para 4,3%, o que marcaria o seu nível mais elevado desde outubro de 2021. A Bloomberg Economics prevê um aumento ligeiramente superior de 120.000, mas adverte que os dados podem ser inflacionados por vários ajustamentos, com uma média de 80.000 postos de trabalho por mês. Existe também o risco de a taxa de desemprego subir para 4,4%.

Previsões:

NFP: 110-120k (consenso vs. Bloomberg Economics)

110-120k (consenso vs. Bloomberg Economics) Taxa de Desemprego: 4,3% (vs. 4,2% anteriormente)

4,3% (vs. 4,2% anteriormente) Salário Médio por Hora: +0,3% m/m (vs. +0,4% anteriormente)

+0,3% m/m (vs. +0,4% anteriormente) Salários anuais: 3,9% y/y (vs. 3,9% y/y anteriormente)





Se o índice NFIB se revelar um indicador avançado, a variação do emprego do NFP deverá eventualmente refletir uma leitura mais fraca. Fonte: Bloomerg Finance LP, XTB





O subíndice de emprego do ISM do setor transformador caiu recentemente para um nível extremamente baixo de 45 pontos, sugerindo uma perspetiva de despedimentos no setor. Fonte: Bloomerg Finance LP, XTB

Sinais de alerta do mercado de trabalho

Uma série de indicadores apontam para um enfraquecimento do mercado de trabalho. Os dados da ADP revelaram um declínio de 33.000 postos de trabalho no setor privado - a primeira leitura negativa desde março de 2023. Os pedidos semanais de subsídio de desemprego também estão a aumentar e os subíndices do mercado de trabalho ISM têm sido consistentemente fracos, particularmente no sector da indústria transformadora. Os dados da Bloomberg Economics sugerem que o crescimento real do emprego pode ser tão baixo quanto 40.000 postos de trabalho, uma vez excluídos os ajustes do modelo de “nascimento-morte” do Bureau of Labor Statistics. No entanto, a última leitura do JOLTS foi mais forte do que o esperado, com mais de 7,7 milhões em comparação com os anteriores cerca de 7,4 milhões, embora esta possa ser uma recuperação sazonal.





Dados recentes mostram que as ofertas de emprego começaram a recuperar, indicando que o mercado de trabalho já não está a arrefecer mais. Fonte: Bloomerg Finance LP, XTB





A leitura negativa do ADP é um forte sinal de alerta, embora valha a pena notar que o relatório do NFP tem, na maioria dos casos recentes, superado o ADP. Fonte: Bloomerg Finance LP, XTB

Postura da Fed e probabilidade de corte em julho

Jerome Powell não excluiu uma redução das taxas em julho nas suas recentes declarações, afirmando “não posso dizer”, mas sublinhando que a decisão dependerá dos dados económicos. Atualmente, os mercados avaliam em cerca de 25% a probabilidade de um corte na reunião da Reserva Federal do final de julho. Dois membros da Fed - Christopher Waller e Michelle Bowman - apoiaram abertamente a possibilidade de um corte em julho, desde que as pressões inflacionistas se mantenham contidas. Curiosamente, também são vistos pelo mercado como potenciais candidatos a Presidente da Fed após a saída de Powell em maio próximo.





A probabilidade de um corte em julho aumentou significativamente para 25%, em comparação com cerca de 15% em meados de junho. Fonte: Bloomerg Finance LP, XTB

O que é que precisa de acontecer para um corte?

A pressão de Trump sobre Jerome Powell está a aumentar quase diariamente. De acordo com Trump, as taxas de juro dos EUA deveriam rondar atualmente os 1,0%. O banco central, no entanto, continua a ser independente. No entanto, se os dados continuarem a deteriorar-se e o Fed se abstiver de um corte, o cenário de um anúncio antecipado do sucessor de Powell torna-se altamente provável. A chave para um corte em julho seria a existência de dados muito fracos. Se o relatório ADP for confirmado pelo relatório NFP, que mostra um declínio efetivo no emprego, isso constituiria uma base sólida para um corte no final deste mês. Outro fator crucial seria um aumento da taxa de desemprego para 4,4%. A própria Fed reviu recentemente a sua projeção, indicando que a taxa de desemprego atingirá 4,5% este ano.





Os pedidos de subsídio de desemprego continuam elevados, mas só um aumento acima de 300.000 constituiria um forte sinal de alerta. Fonte: Bloomerg Finance LP, XTB

E quanto ao EURUSD?

O par EUR/USD registou uma valorização significativa nos últimos meses, acelerando os seus ganhos no final de junho. Está atualmente a testar os seus níveis mais elevados desde 2021. Em termos de magnitude, a atual tendência ascendente está a começar a assemelhar-se ao movimento observado em 2020. No entanto, enquanto o aumento de 2020 foi em grande parte impulsionado pela procura do euro, os ganhos actuais estão principalmente ligados à fraqueza do dólar. Se os dados de hoje indicarem genuinamente preocupações quanto ao estado da economia dos EUA, o potencial para uma nova continuação da subida será considerável. Atualmente, entende-se que o Banco Central Europeu tem um limite de tolerância para o EUR/USD em torno de 1,20, uma vez que um euro mais forte poderia levar à deflação. No entanto, se os dados de hoje se mostrarem robustos, com uma leitura entre 110.000 e 150.000, as chances de um corte de taxa diminuirão, e o par pode passar por uma correção significativa.