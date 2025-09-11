➡️EURUSD abaixo dos 1.17

Hoje teremos dados do CPI dos EUA e da taxa de juro de referência do BCE
Os dados do IPC de agosto de 2025 divulgados hoje podem ser cruciais para moldar as expectativas do mercado em relação à política do Fed e ao futuro do par EUR/USD. Embora o consenso anterior apontasse para uma leitura mais elevada da inflação, a surpresa do PPI de ontem sugere a possibilidade de um valor inferior ao esperado. Se a inflação ficar abaixo das expectativas, é provável que aumente a probabilidade de um corte maior nas taxas pelo Federal Reserve.
Expectativas antes do relatório crucial sobre a inflação
A Bloomberg Intelligence aponta para o risco de um IPC ligeiramente mais elevado em agosto, o que atenuaria as expectativas de um corte maior por parte da Fed. Curiosamente, a Bloomberg Intelligence sugere que os principais fatores da inflação não serão as tarifas, mas sim uma maior pressão no setor hoteleiro e o aumento dos preços das passagens aéreas.
- Previsões da Bloomberg Intelligence:
- IPC mensal básico: +0,33% m/m (vs +0,32% em julho)
- IPC mensal global: +0,37% m/m (vs +0,20% em julho)
- IPC anual subjacente: 3,1% (inalterado)
- IPC anual global: até 3,0% (de 2,7%)
Consenso do mercado:A estrutura do crescimento dos preços será um aspeto fundamental dos dados de hoje.
- IPC mensal básico: +0,3% m/m
- IPC mensal global: +0,3% m/m
- IPC anual básico: 3,1% a/a (inalterado)
- IPC anual global: 2,9% a/a (vs 2,7% anteriormente)
Contrariamente às expectativas anteriores, não se espera que os principais impulsionadores da inflação sejam as tarifas comerciais, mas sim os serviços discricionários, especificamente as tarifas aéreas e o alojamento em hotéis. A Bloomberg prevê um aumento mensal de 3% nas tarifas aéreas e de 2% nos custos de alojamento. Trata-se de um paradoxo económico — o aumento dos preços dos serviços turísticos não ocorre normalmente numa economia em enfraquecimento, o que pode sugerir que as preocupações da Reserva Federal sobre a saúde económica podem ser exageradas. Simultaneamente, dados recentes do Índice Manheim de Valor de Veículos Usados sugerem uma potencial desaceleração na valorização dos preços.
O impacto decrescente das tarifas, desafios crescentes relacionados com os alimentos
O efeito de transmissão das tarifas sobre a inflação está a diminuir, com o índice a cair de 0,23 em julho para uma estimativa de 0,21 em agosto.
Em algumas categorias, como eletrodomésticos, computadores pessoais, artigos desportivos e vestuário, os analistas prevêem deflação. No entanto, os Estados Unidos estão a importar mais alimentos, o que pode contribuir para uma nova recuperação da inflação nesta categoria. Uma questão fundamental é o aumento do preço da carne bovina, refletido no preço dos futuros do gado. Por outro lado, a queda nos preços dos ovos ajudará a moderar a inflação dos alimentos.
Implicações para a política do Fed
Os mercados atualmente precificam uma probabilidade de 100% de um corte de 25 pontos base, com chances mínimas de um corte de 50 pontos base. A reunião do Fed está marcada para a próxima semana, nos dias 16 e 17 de setembro. Espera-se que o Fed reduza as taxas devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho, um sentimento comunicado por Jerome Powell no Simpósio Económico de Jackson Hole, seguido por outro relatório negativo do NFP para agosto e uma grande revisão para baixo dos números anuais de emprego.
Embora o mercado de trabalho deva justificar um número maior de cortes este ano — com os mercados a preverem quase três cortes completos até ao final de 2025 —, a Bloomberg sugere que uma leitura «aquecida» do IPC hoje, seguida por uma forte leitura da inflação do PCE no final do mês, poderia tornar este o primeiro e último corte do ciclo. A inflação permanece acima da meta, com o PCE básico previsto em 3% para agosto. No entanto, é importante lembrar o duplo mandato do Fed: estabilidade de preços e emprego máximo. Se houver risco de um aumento significativo na taxa de desemprego, o Fed deve agir.
E quanto ao EURUSD?
É importante lembrar que, 15 minutos antes da leitura do IPC, o BCE publicará a sua decisão sobre as taxas de juro e, 15 minutos após a divulgação dos dados, Christine Lagarde dará uma conferência de imprensa. Como resultado, o movimento do EURUSD após os dados do IPC pode ser neutralizado ou amplificado, dependendo do tom da decisão do BCE.
No cenário base, o EURUSD deve manter-se acima do nível 1,1670 numa sequência ascendente contínua, após a recente venda massiva de dois dias. O BCE sente-se atualmente confortável com o seu nível de taxa de juro, com a inflação ligeiramente acima da meta.
Se a inflação vier a ser significativamente mais alta, em 3% ou mais, o par poderá sofrer uma queda mais acentuada em direção ao nível 1,1600. Neste cenário, o corte da taxa em setembro poderá ser o único, ou o Fed poderá esperar até dezembro para sua próxima ação.
Um cenário otimista para o par envolveria um BCE que permanece neutro e uma leitura do IPC de 2,8% ou menos. Nesse caso, não só deveríamos ver um retorno ao nível de 1,1700, mas também uma tentativa de testar o nível de 1,1800 no final deste mês, atingindo novos máximos de quase quatro anos.
Principais riscos estruturais
A Bloomberg alerta para uma potencial estagflação, em que a inflação elevada coexiste com um mercado de trabalho enfraquecido, forçando a Fed a fazer uma escolha impossível entre combater a inflação e apoiar o emprego. Riscos adicionais incluem a incerteza fiscal nos EUA, com um défice orçamental de 4,1 biliões de dólares, bem como a incerteza em relação ao futuro da França e a recente situação envolvendo drones russos sobre a Polónia, que causou fraqueza no zloty e pode minar a confiança na estabilidade europeia.
