Computação quântica após os resultados financeiros: avanço quântico?

Quantum Computing: Estará o Mercado Errado? A Quantum Computing, como se pode facilmente imaginar, é uma das empresas envolvidas na tecnologia quântica, particularmente em computadores quânticos. Nas últimas semanas, as empresas quânticas, após um longo e impressionante crescimento sobre bases instáveis, foram vítimas de quedas significativas nos preços. O ajuste das expectativas dos investidores e a pressão de empresas como a Google desvalorizaram o setor em mais de 50%. Muitos investidores descartaram completamente este setor do mercado, mas os resultados recentes da Quantum Computing podem sugerir que estavam equivocados. A empresa publicou os seus resultados para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025: As receitas aumentaram para $384.000. Isso representa um aumento de mais de três vezes em relação ao ano anterior, excedendo em muito as expectativas do mercado de $125.000.

A empresa também reportou um EPS positivo de $0,01, em comparação com a perda esperada de $0,06.

Houve também um aumento significativo na margem bruta, que subiu de 9% no ano anterior para 33%. A situação da empresa está a começar a assemelhar-se ao modelo de negócio alvo que tem vindo a procurar alcançar. Um anúncio inovador é que, conforme declarado pela empresa, receberam contacto de «um dos cinco maiores bancos americanos» para a venda de soluções de cibersegurança quântica. Isto prova que os principais intervenientes no mercado vêem benefícios reais na implementação de soluções quânticas nas suas operações. No final da sessão de sexta-feira, a empresa caiu mais de 4%, o que pode ser interpretado como resultado do sentimento de risco negativo na semana passada e da realização de lucros. Alguns investidores também podem estar preocupados com os custos, que duplicaram. De acordo com a empresa, isso está relacionado com a investigação e a expansão, que deverão impulsionar a avaliação da empresa nos próximos trimestres. No entanto, no início da semana, a empresa está a recuperar as perdas com força total, subindo mais de 10% na sessão de segunda-feira. QUBT.US (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.