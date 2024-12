📣EURUSD acima de 1,05 antes da reunião do BCE

Euro ganha ligeiramente antes da decisão sobre a taxa de juro do BCE 🏛️

A decisão sobre a taxa de juro do BCE será publicada às 13h15 GMT, enquanto a conferência de imprensa terá início às 13h45 GMT. O consenso aponta claramente para um corte de 25 pontos base, embora teoricamente não se possa excluir uma surpresa semelhante à do SNB. Um corte de 50 pontos de base não parece ser o cenário de base, no entanto, para o euro, as projecções macroeconómicas, que nos responderão até que ponto as taxas de juro poderão descer no próximo ano, podem ser definitivamente mais importantes.

O que esperar da decisão de hoje do BCE?

É pouco provável que o BCE surpreenda hoje e decida reduzir as taxas de juro em 25 pontos de base. A maior margem de surpresa reside, de longe, nas projecções macroeconómicas e nas comunicações do banco. As previsões de setembro apontam para uma inflação de 2,2% em 2025. No entanto, existe uma margem considerável para reduzir esta previsão até mesmo para 1,7%. Todas as previsões de 2,0% ou mais seriam positivas para o euro e, no caso contrário, negativas. As perspectivas de crescimento em si também serão importantes. Atualmente, o mercado prevê um crescimento de 1,3% no próximo ano, enquanto a fraqueza da economia europeia apresentada pelo PMI indica que a projeção de crescimento pode ser reduzida para menos de 1%.

A trajetória da inflação média mensal de 0,2% sugeriria uma descida bastante pronunciada para um nível inferior a 2% no segundo semestre do próximo ano. Fonte: Bloomberg FInance LP, XTB

O índice PMI da indústria transformadora da zona euro mantém uma tendência decrescente desde o início do ano. Como pode ver, não há perspectivas de recuperação da indústria europeia nesta altura. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Comunicação do BCE

Até agora, a comunicação do BCE não tem sido demasiado dovish, apesar dos problemas económicos bastante grandes na zona euro. O BCE tem vindo a insinuar riscos consideráveis no que respeita à inflação, mas é provável que as últimas projecções mostrem que o problema da inflação pode transformar-se num problema de deflação. Por conseguinte, existe a possibilidade de uma comunicação mais suave e de indicações de novas reduções das taxas de juro.

Prevê-se que a taxa de depósito desça para 3% após a reunião de hoje. O mercado vê o potencial para descer até 1,5% no próximo ano, mas isso exigiria um corte em quase todas as reuniões. A própria Bloomberg indica que o ciclo de cortes terminará em 2,0%, o que poderá potencialmente acontecer em abril ou junho, dependendo da escala dos movimentos na reunião de hoje e nas reuniões futuras.

Como poderá o euro reagir?

O euro continua bastante sobrevendido em relação ao dólar, o que se deve, naturalmente, à fraqueza da moeda europeia, mas também à incerteza quanto ao futuro dos cortes nos EUA. Nas últimas sessões, assistimos a um aumento acentuado dos rendimentos das obrigações americanas. O par EURUSD permanece acima do nível de 1,0500, enquanto um corte claro nas previsões macroeconómicas e uma mudança na comunicação para uma mais dovish pode fazer com que o par desça perto do nível de 1,045. Ao mesmo tempo, no entanto, a volatilidade do par irá aumentar na próxima semana com a antecipação da decisão da Reserva Federal. No entanto, se o BCE não alterar a sua comunicação e continuar a manter a visão de uma abordagem cautelosa para cortes nas taxas de juro, então o EURUSD pode subir acentuadamente. No entanto, o movimento potencial deve ser limitado ao nível 1,0600.

