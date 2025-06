EURUSD antes do ADP 📌

O relatório de maio apresentará uma recuperação no emprego?🔎📄

O relatório de emprego do setor privado da ADP para maio de 2025 deverá mostrar um aumento de 110.000 empregos, acima dos 62.000 criados em abril;

Atualmente, os responsáveis da Reserva Federal não veem sinais alarmantes de fraqueza no mercado de trabalho.

O relatório de abril trouxe apenas 62.000 novos empregos, levantando questões sobre a condição do mercado de trabalho.

Os dados de maio de 2025 serão fundamentais para avaliar se essa foi uma queda pontual ou o início de uma tendência mais longa. O relatório ADP de maio será divulgado hoje às 13h15 BST (08h15 ET). O consenso do mercado espera um aumento de 110.000 empregos no setor privado – uma recuperação modesta após o fraco resultado de abril, de apenas 62.000. Os dados chegam num ambiente tenso: a decisão do presidente Trump de duplicar as tarifas sobre o aço e o alumínio entra em vigor hoje, e os investidores aguardam para ver se a conversa anunciada com o presidente chinês Xi irá aliviar as tensões comerciais. Os investidores também aguardam o resultado das negociações com outros parceiros comerciais. A Casa Branca confirmou ontem que hoje é o prazo para a apresentação de ofertas comerciais de outros países. O índice do dólar está a manter-se ligeiramente abaixo de 99,10 e está a registar perdas hoje, após a recuperação de ontem.

O USDJPY está a oscilar em torno de 144,10, mas o sentimento do mercado está misto após sinais contraditórios da economia dos EUA. Os dados de segunda-feira sobre o declínio da atividade industrial foram compensados pelo aumento inesperado das vagas de emprego em abril para 7,39 milhões. A divulgação do ADP hoje e do NFP na sexta-feira podem dar mais clareza aos investidores em qualquer direção.

No mês passado, o relatório ADP revelou-se muito mais fraco do que o esperado, enquanto o relatório NFP posterior surpreendeu no sentido oposto. Como resultado, assistimos a uma divergência significativa entre os resultados divulgados.

O que observar

Resultado acima do esperado: A Fed ficaria tranquila quanto à estabilidade do mercado de trabalho e à adequação da atual política monetária moderadamente restritiva. O dólar poderia valorizar. A reação do mercado acionista é mais difícil de prever, mas um relatório forte reduziria o risco de desaceleração, possivelmente provocando uma resposta positiva nos índices.

A Fed ficaria tranquila quanto à estabilidade do mercado de trabalho e à adequação da atual política monetária moderadamente restritiva. O dólar poderia valorizar. A reação do mercado acionista é mais difícil de prever, mas um relatório forte reduziria o risco de desaceleração, possivelmente provocando uma resposta positiva nos índices. Leitura mais fraca: este seria o segundo resultado fraco consecutivo e reforçaria a opinião de que as tarifas estão a começar a restringir a contratação. Poderíamos ver uma reação do mercado oposta à acima mencionada. Embora o NFP de sexta-feira seja mais importante para a Fed, um resultado fraco hoje ainda reavivaria as especulações sobre uma possível ação da Fed já em julho.

EURUSD

O dólar está fraco hoje, e o EURUSD está em alta de 0,06%, para 1,13800. Além do relatório ADP, a atenção também está voltada para os dados de serviços do ISM de hoje e possíveis atualizações sobre acordos comerciais com parceiros dos EUA.

Fonte: xStation 5