EURUSD cai 0,4%, US30 perde 0,6%. Putin afirma que a Rússia “consideraria a possibilidade de utilizar armas nucleares”, se fosse atacada

Apesar de uma abertura bastante otimista da sessão de hoje em Wall Street, a segunda metade do dia trouxe quedas, com o US100 a apagar quase todo o movimento ascendente de hoje e o US30 (DJIA) a perder 0,6% (o índice de pressões Amgen, a perder 4,6%). Também podemos ver o fortalecimento do dólar americano, com o USDIDX a subir mais de 0,6%, enfraquecendo o euro e o iene japonês. A OCDE considerou hoje a economia dos EUA “robusta”, com uma previsão de crescimento dos EUA em 2024 de 2,6% (inalterada), mas reduzindo o crescimento do PIB em 2025 para 1,6% (1,8% anteriormente).

Observações de Putin

O Presidente Putin comentou a dinâmica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, assinalando uma potencial escalada nuclear, afirmando que a Rússia “(...) consideraria a possibilidade de utilizar armas nucleares se obtivesse informações fiáveis sobre o início de um ataque transfronteiriço em massa por via aérea a partir da aviação estratégica e tática, mísseis de cruzeiro, drones e armas hipersónicas (...) reservamo-nos o direito de utilizar armas nucleares em caso de agressão contra a Rússia, incluindo se o inimigo representar uma ameaça crítica à nossa soberania com armas convencionais”. A observação de hoje de Putin é a resposta ao “sinal verde” dado pela NATO para que a Ucrânia utilize mísseis precisos de longo alcance e ataques tácticos nas profundezas da Rússia (ATACMS). Anteriormente, o porta-voz do NSC dos EUA falou sobre relatos de que a Rússia tem um projeto secreto de drones de guerra na China, o que é “profundamente preocupante”.

EURUSD (M15)

US30 (M15)