ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Ações recuam face aos máximos históricos, tecnologia lidera as perdas, rendimentos recuperam (01.07.2025)

Wall Street está a voltar a ser cautelosa, uma vez que os fortes dados do mercado de trabalho e os comentários de reafirmação do status-quo do presidente da Fed, Jeromme Powell, fazem recuar as expectativas de corte das taxas de juro. O Nasdaq sofre o maior golpe (-0,8%), seguido do S&P 500 (-0,2%) e do Russell 2000 (-0,1%). O Dow Jones é a única exceção hoje (+0,5%), apoiado principalmente pelos setores da saúde e dos materiais.

O lote de dados macroeconómicos de hoje apoia a abordagem “esperar para ver” da Reserva Federal. Embora o relatório ISM para a indústria transformadora tenha revelado uma contração do setor mais lenta do que o previsto, as pressões sobre os preços persistem. Esta situação, comparada com um maior apetite de contratação (como indicado pelo relatório JOLTS mais forte do que o esperado), pesa sobre os recentes sinais dovish dos representantes da Fed, alimentando simultaneamente os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA.

Volatilidade nos sectores do DJIA. Fonte: Bloomberg Finance LP

US100 (H1)

Os futuros do Nasdaq perderam força depois de fecharem o trimestre em novos máximos de sempre. O contrato caiu agora bem abaixo da sua média móvel exponencial de 24 horas, com os compradores a não conseguirem manter o nível de apoio em torno dos 22.760. A Tesla liderou o declínio, caindo 6% e se tornando o maior obstáculo para o índice. As principais ações de semicondutores também pesaram fortemente no desempenho, com a Nvidia a cair 2,9%, a Broadcom a cair 3% e a AMD a deslizar 3,6%.

Fonte: xStation5

Notícias da empresa: