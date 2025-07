📉 EURUSD cai 0,5%

🇪🇺 🇺🇸 As atenções voltam a centrar-se nas taxas de juro

EURUSD desce 0,5% após o anúncio de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia. O fim da incerteza relativamente às tarifas desloca o foco para os níveis das taxas de juro, embora a perspetiva de flexibilização monetária nos EUA possa limitar a fraqueza do euro.

O anúncio do acordo apoiou brevemente o EURUSD, que depois caiu abaixo da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100, roxo). Fonte: xStation5

O acordo entre a UE e os EUA anunciado no domingo está a gerar euforia no mercado bolsista europeu, enquanto o dólar está a recuperar dos seus mínimos, na sequência de uma diminuição do risco de guerra comercial entre os dois maiores parceiros económicos do mundo (o valor total do comércio entre a UE e os EUA excede 1,7 biliões de euros). A UE concordou em aceitar tarifas de 15%, que deverão também abranger os sectores automóvel e farmacêutico, anteriormente em risco de tarifas ainda mais elevadas (embora a comunicação entre Bruxelas e Washington relativamente a estes sectores continue a ser inconsistente).

No entanto, é de salientar que a taxa negociada continua a ser superior aos anteriores 10% e que o nível médio global das tarifas impostas pelos EUA é o mais elevado desde a década de 1930. Assim, o otimismo do mercado em relação ao dólar e às acções pode não estar em sintonia com o potencial abrandamento económico de ambos os lados do Atlântico - a Bloomberg Economics ainda prevê uma diminuição do crescimento do PIB dos EUA em 2025 de 1,9% (antes do Dia da Independência) para 1,5% (atualmente).

Â

Todas as moedas do G10 entraram numa correção após seis meses de ganhos face ao dólar (o gráfico mostra as variações percentuais das taxas de câmbio desde o início do ano). Fonte: XTB Research

O cenário de um abrandamento económico nos EUA na segunda metade de 2025 deverá intensificar a pressão para reduzir as taxas de juro. De acordo com as previsões consensuais, a Fed não deverá iniciar a flexibilização na próxima reunião do FOMC (29 e 30 de julho), mas o ciclo de redução das taxas deverá começar no outono (setembro ou outubro, pressupondo uma nova vaga de pressão inflacionista e a continuação da estabilidade do mercado de trabalho).

A curto prazo, os fatores monetários podem apoiar uma correção do EURUSD, embora o regresso da flexibilização e a recente pausa do BCE limitem claramente a margem para tal movimento. Além disso, é provável que os investidores comecem a prever uma mudança na liderança da Fed para um candidato dovish nomeado por Trump (o mandato de Powell expira em maio de 2026).

Uma divergência significativa entre o diferencial de rendimento alemão-EUA a 10 anos (gráfico inferior, vermelho) e o EURUSD (gráfico inferior, cinzento) sugere que a taxa de câmbio “tem espaço para cair”, particularmente a curto prazo. Fonte: XTB Research

Â

A nossa decomposição dos fundamentos do EURUSD indica uma diminuição significativa da influência do risco geopolítico (laranja) na formação da taxa de câmbio. O diferencial de rendimento das obrigações (verde) tem atualmente a maior influência (negativa) sobre o par de moedas. Um grande resíduo positivo em julho (cinzento), por outro lado, sugere que o EURUSD está sobrevalorizado em relação ao nível atual dos fundamentos analisados. Os dados do gráfico foram normalizados. Fonte: XTB Research