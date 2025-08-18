Notícios Cripto: Ethereum perde 5%📉 A maioria das criptomoedas abre a semana no vermelho

As criptomoedas iniciam a semana com quedas, à medida que a realização de lucros continua em todo o mercado. A Ethereum foi particularmente afetada, recuando quase 10% em relação às máximas de vários anos registadas na semana passada. A ETH caiu para US$ 4.250, enquanto a Bitcoin oscila em torno de US$ 115.000. Os mercados estão a acompanhar de perto o resultado das negociações de Trump com Zelenskyy e os dados económicos a serem divulgados esta semana, especialmente dos EUA. Na sexta-feira, terá início o simpósio de Jackson Hole. Além do Ethereum, Algorand e Avalanche também caíram entre 5% e 7%, embora ainda seja difícil falar de pânico generalizado no mercado.

Nas últimas 24 horas, quase US$ 240 milhões em posições longas foram liquidadas de um total de aproximadamente US$ 340 milhões.

Dados on-chain da CryptoQuant apontam para a realização de lucros entre as chamadas baleias (endereços que detêm mais de 10.000 BTC), com um aumento acentuado nas entradas nas bolsas.

À medida que os preços do BTC caíram, o interesse aberto nos mercados de opções também subiu, o que pode indicar um interesse crescente em estratégias de “acompanhamento de tendências” e o acúmulo de posições curtas significativas. Olhando para os índices bolsistas dos EUA, vemos uma pressão descendente relativamente moderada antes da abertura de Wall Street. No curto prazo, o maior risco para o “mercado em alta das criptomoedas” parece ser números de inflação mais elevados e uma Fed mais hawkish. Além disso, a ausência de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia pode ser vista como “inflacionária” devido às sanções sobre os recursos energéticos russos: petróleo e gás. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Gráficos de Bitcoin e Ethereum (D1) O preço do BTC caiu abaixo da EMA de 50 dias, embora ainda seja incerto se poderá recuperar este nível hoje. Historicamente, a EMA50 (linha laranja) tem sido importante para o momentum. Em mercados em alta, tem frequentemente atuado como suporte, com os preços a tenderem a recuperar acima dela. Fonte: xStation5 Os indicadores de momentum para o Ethereum parecem mais elevados. No caso de uma correção mais profunda, o nível de US$ 4.000 poderia servir como o primeiro suporte importante. A resistência permanece em torno de US$ 4.800 — o pico da alta de 2021 — reforçada pela recente pressão de venda. Fonte: xStation5 Entradas em ETFs Os fundos de Bitcoin registraram entradas de quase US$ 500 milhões na última sexta-feira. Em contrapartida, os ETFs de Ethereum registraram saídas de mais de US$ 50 milhões, sugerindo realização de lucros — provavelmente de uma única grande entidade, já que as vendas se concentraram quase exclusivamente no Fidelity Ethereum Fund. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

