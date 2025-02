EURUSD desce antes do NFP✂️

Às 14:30, será divulgado o relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA📌

Variação do emprego: O consenso do mercado é de +173K; o consenso da Bloomberg prevê um aumento mais elevado para +215K (em comparação com +256K em dezembro).

O consenso do mercado é de +173K; o consenso da Bloomberg prevê um aumento mais elevado para +215K (em comparação com +256K em dezembro). Revisões para 2024: É provável que os números do emprego para 2024 sejam revistos em baixa em mais de 900 mil postos de trabalho.

É provável que os números do emprego para 2024 sejam revistos em baixa em mais de 900 mil postos de trabalho. Crescimento da força de trabalho: Ajustado para cima em quase 2 milhões devido a atualizações da população.

Ajustado para cima em quase 2 milhões devido a atualizações da população. Taxa de desemprego: Espera-se que seja de 4,16% (em comparação com 4,09% anteriormente).

Visão Geral do Relatório de Emprego

Espera-se que o relatório de emprego de janeiro mostre uma força contínua no mercado de trabalho. Revisões significativas de dados do ano anterior podem tornar-se o foco principal. O Bureau of Labor Statistics (BLS) deverá reduzir as estimativas de emprego (NFP) para 2024 em mais de 900 mil empregos. Simultaneamente, as atualizações das estimativas da população dos EUA poderão aumentar as estimativas da força de trabalho em cerca de 2 milhões - as últimas estimativas da população do BLS aumentaram a contagem da população em cerca de 3,6 milhões em comparação com o ano anterior.

Fonte: XTB Research

O consenso do mercado para a variação do emprego situa-se atualmente em +173K. No entanto, considerando a surpresa positiva do relatório ADP de quarta-feira (+183K vs. expectativas de 150K), uma tendência semelhante pode ser esperada para o relatório NFP. O consenso da Bloomberg também apoia esta direção, prevendo uma variação significativamente mais elevada de +215K.

Impacto no desemprego e nos salários

Com uma força de trabalho maior, espera-se que a taxa de desemprego aumente ligeiramente para 4,16% (de 4,09%). A participação da força de trabalho poderá aumentar de 62,5% para 62,6%.

Fonte: XTB Research

O crescimento dos salários, um componente-chave da inflação, deverá manter-se moderadamente elevado. O consenso do mercado prevê uma descida para 3,8% em termos anuais, em comparação com os 3,9% registados em dezembro. Com mais trabalhadores disponíveis, as empresas poderão enfrentar menos pressão para aumentar os salários, o que poderá ter um impacto positivo na dinâmica da inflação mais baixa. Se o crescimento dos salários abrandar, isso apoiará ainda mais o argumento da Reserva Federal para a redução das taxas de juro. Inversamente, se os salários se mantiverem estáveis ou acelerarem, isso poderá comprometer a atual narrativa da desinflação e atrasar a flexibilização da política monetária.

Fonte: XTB Research

Implicações para o mercado

Reação do mercado de ações: O relatório pode ser visto de forma positiva pela Fed, apoiando as expectativas de cortes nas taxas de juro no final de 2025. Esta reação pressupõe níveis de emprego sólidos, juntamente com revisões em baixa para 2024 e uma redução da pressão inflacionista impulsionada pelos salários.

O relatório pode ser visto de forma positiva pela Fed, apoiando as expectativas de cortes nas taxas de juro no final de 2025. Esta reação pressupõe níveis de emprego sólidos, juntamente com revisões em baixa para 2024 e uma redução da pressão inflacionista impulsionada pelos salários. Mercado obrigacionista: Os rendimentos do Tesouro podem manter uma tendência descendente, desde que o relatório apoie a redução das pressões inflacionistas e as perspectivas dovish da Fed.

Os rendimentos do Tesouro podem manter uma tendência descendente, desde que o relatório apoie a redução das pressões inflacionistas e as perspectivas dovish da Fed. Índice do dólar: Um relatório de emprego mais fraco do que o esperado pode colocar pressão sobre o dólar, favorecendo ativos mais arriscados.

Antes da divulgação dos dados, o mercado está mostrando um apetite ligeiramente reduzido para ativos mais arriscados e um ligeiro aumento no valor do dólar. No momento da publicação, o EURUSD está em baixa de 0,08%.

Fonte: XTB Research