📣EURUSD em 1.17 antes da reunião do BCE

O BCE anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro na quinta-feira, 11 de setembro, seguida de uma conferência de imprensa com a presidente Christine Lagarde.
O BCE retorna do recesso de verão para uma reunião sobre a decisão das taxas. Dada a sólida situação económica da zona do euro e a inflação a estabilizar-se perto da sua meta, a probabilidade de novos cortes nas taxas parece baixa. Espera-se que a comunicação do BCE seja semelhante à sua conferência de imprensa de julho, embora várias questões possam levar ao fortalecimento ou enfraquecimento do euro.
Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demoAbrir Conta Download mobile app Download mobile app
BCE aproxima-se da meta de inflação
A inflação na zona do euro parou de cair, uma tendência observada nos principais Estados-Membros. Esta estabilização prolongada coloca o BCE numa posição confortável, aliviando a necessidade de novos cortes nas taxas de juro. A taxa de depósito de 2,0% proporciona uma almofada adicional, permitindo um potencial corte caso surjam problemas económicos significativos.
Muitos comentadores sugerem que o BCE poderá reconsiderar cortes nas taxas ainda este ano, caso um acordo comercial com os Estados Unidos conduza a uma maior desinflação e um euro forte exacerbe estes processos. No entanto, é demasiado cedo para considerar este cenário, embora uma menção a tal especulação por parte de Lagarde na conferência de imprensa possa enfraquecer a moeda.
A inflação na zona euro recuperou ligeiramente de 2%, mas as projeções do BCE indicam que a meta será atingida a médio prazo. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Por outro lado, observamos recentemente uma ligeira desaceleração nas vendas a retalho, embora, em termos reais, tenhamos retornado aos elevados níveis de 2021. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP
A confiança dos consumidores tentou recuperar nos últimos meses, mas agora está novamente em queda. Não observamos um retorno aos níveis de satisfação dos consumidores da zona euro entre 2016 e 2020. As vendas a retalho estão a recuperar ano a ano a um ritmo semelhante ao desse período, mas é importante notar a base baixa do ano passado. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Perspetivas económicas não justificam cortes preventivos
A atividade empresarial na zona euro está a passar por uma expansão gradual e moderada, apesar das preocupações persistentes com o declínio da procura externa devido às tarifas impostas por Donald Trump e aos desafios fiscais continentais. De acordo com os dados do PMI de agosto, a situação melhorou tanto na indústria transformadora como nos serviços, embora as tendências estejam a mudar nas maiores economias da UE.
Em França, o otimismo é impulsionado principalmente pelo maior crescimento do emprego em mais de um ano, embora as empresas alertem que os impostos adicionais sobre as empresas propostos pelo novo primeiro-ministro levariam principalmente a despedimentos. Por outro lado, registou-se uma queda clara nas encomendas na Alemanha, onde uma combinação de procura interna fraca e salários elevados está a forçar as empresas a uma reestruturação significativa.
No entanto, o abrandamento da profunda incerteza comercial, a expansão gradual do setor empresarial devido à transmissão de uma política monetária menos restritiva e as projeções de inflação estáveis legitimam a atual pausa do BCE.
A atividade empresarial na Europa permanece à beira da expansão, longe do dinamismo necessário para uma melhoria decisiva no sentimento. No entanto, observamos uma clara melhoria em comparação com o que observámos há alguns ou vários meses. Fonte: XTB Research, dados da Macrobond
Mercados atentos à estabilidade e possíveis cortes a partir de dezembro
As expectativas do mercado apontam para nenhuma alteração nas taxas de juro, tanto para a decisão de quinta-feira como para a reunião de outubro. É atribuída uma probabilidade ligeiramente superior a setembro, pelo que quaisquer declarações dovish (moderadas) poderão aumentar as expectativas para dezembro. No entanto, o mercado não antecipa um corte total até meados do próximo ano.
Fonte: Bloomberg Finance LP
Situação do EURUSD
O par de moedas mais importante do mundo iniciou a semana subindo para quase 1,18, o seu nível mais alto desde o final de julho. A volatilidade do par diminuiu claramente, uma vez que a pressão sobre o dólar diminuiu em meio à guerra comercial. No entanto, uma divergência na política monetária entre o BCE e o Fed está muito próxima.
O BCE está confortável com as suas taxas de juro e, embora a economia não esteja em ótima forma, o risco de recessão parece baixo. Por outro lado, nos EUA, a Fed está a preparar-se para um ciclo completo de cortes, e o mercado de trabalho está a enviar sinais extremamente negativos.
Como resultado, as hipóteses de atingir 1,20 este ano continuam realistas, embora a geopolítica possa novamente desempenhar um papel significativo. Se o conflito com a Rússia na Europa se intensificar, o euro e outras moedas regionais podem perder valor. No entanto, se o par reagir principalmente a fatores monetários e económicos, a tendência recente traçada pelo canal de tendência ascendente pode continuar.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.