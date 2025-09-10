📣EURUSD em 1.17 antes da reunião do BCE

O BCE anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro na quinta-feira, 11 de setembro, seguida de uma conferência de imprensa com a presidente Christine Lagarde.

O BCE retorna do recesso de verão para uma reunião sobre a decisão das taxas. Dada a sólida situação económica da zona do euro e a inflação a estabilizar-se perto da sua meta, a probabilidade de novos cortes nas taxas parece baixa. Espera-se que a comunicação do BCE seja semelhante à sua conferência de imprensa de julho, embora várias questões possam levar ao fortalecimento ou enfraquecimento do euro.

BCE aproxima-se da meta de inflação

A inflação na zona do euro parou de cair, uma tendência observada nos principais Estados-Membros. Esta estabilização prolongada coloca o BCE numa posição confortável, aliviando a necessidade de novos cortes nas taxas de juro. A taxa de depósito de 2,0% proporciona uma almofada adicional, permitindo um potencial corte caso surjam problemas económicos significativos.

Muitos comentadores sugerem que o BCE poderá reconsiderar cortes nas taxas ainda este ano, caso um acordo comercial com os Estados Unidos conduza a uma maior desinflação e um euro forte exacerbe estes processos. No entanto, é demasiado cedo para considerar este cenário, embora uma menção a tal especulação por parte de Lagarde na conferência de imprensa possa enfraquecer a moeda.

A inflação na zona euro recuperou ligeiramente de 2%, mas as projeções do BCE indicam que a meta será atingida a médio prazo. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Por outro lado, observamos recentemente uma ligeira desaceleração nas vendas a retalho, embora, em termos reais, tenhamos retornado aos elevados níveis de 2021. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

A confiança dos consumidores tentou recuperar nos últimos meses, mas agora está novamente em queda. Não observamos um retorno aos níveis de satisfação dos consumidores da zona euro entre 2016 e 2020. As vendas a retalho estão a recuperar ano a ano a um ritmo semelhante ao desse período, mas é importante notar a base baixa do ano passado. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Perspetivas económicas não justificam cortes preventivos

A atividade empresarial na zona euro está a passar por uma expansão gradual e moderada, apesar das preocupações persistentes com o declínio da procura externa devido às tarifas impostas por Donald Trump e aos desafios fiscais continentais. De acordo com os dados do PMI de agosto, a situação melhorou tanto na indústria transformadora como nos serviços, embora as tendências estejam a mudar nas maiores economias da UE.

Em França, o otimismo é impulsionado principalmente pelo maior crescimento do emprego em mais de um ano, embora as empresas alertem que os impostos adicionais sobre as empresas propostos pelo novo primeiro-ministro levariam principalmente a despedimentos. Por outro lado, registou-se uma queda clara nas encomendas na Alemanha, onde uma combinação de procura interna fraca e salários elevados está a forçar as empresas a uma reestruturação significativa.

No entanto, o abrandamento da profunda incerteza comercial, a expansão gradual do setor empresarial devido à transmissão de uma política monetária menos restritiva e as projeções de inflação estáveis legitimam a atual pausa do BCE.

A atividade empresarial na Europa permanece à beira da expansão, longe do dinamismo necessário para uma melhoria decisiva no sentimento. No entanto, observamos uma clara melhoria em comparação com o que observámos há alguns ou vários meses. Fonte: XTB Research, dados da Macrobond

Mercados atentos à estabilidade e possíveis cortes a partir de dezembro

As expectativas do mercado apontam para nenhuma alteração nas taxas de juro, tanto para a decisão de quinta-feira como para a reunião de outubro. É atribuída uma probabilidade ligeiramente superior a setembro, pelo que quaisquer declarações dovish (moderadas) poderão aumentar as expectativas para dezembro. No entanto, o mercado não antecipa um corte total até meados do próximo ano.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Situação do EURUSD

O par de moedas mais importante do mundo iniciou a semana subindo para quase 1,18, o seu nível mais alto desde o final de julho. A volatilidade do par diminuiu claramente, uma vez que a pressão sobre o dólar diminuiu em meio à guerra comercial. No entanto, uma divergência na política monetária entre o BCE e o Fed está muito próxima.

O BCE está confortável com as suas taxas de juro e, embora a economia não esteja em ótima forma, o risco de recessão parece baixo. Por outro lado, nos EUA, a Fed está a preparar-se para um ciclo completo de cortes, e o mercado de trabalho está a enviar sinais extremamente negativos.

Como resultado, as hipóteses de atingir 1,20 este ano continuam realistas, embora a geopolítica possa novamente desempenhar um papel significativo. Se o conflito com a Rússia na Europa se intensificar, o euro e outras moedas regionais podem perder valor. No entanto, se o par reagir principalmente a fatores monetários e económicos, a tendência recente traçada pelo canal de tendência ascendente pode continuar.