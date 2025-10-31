Bostic e Hammack da FED comentam a politica monetária dos EUA 🔍Estará a FED dividida?

Os membros do Fed, Bostic e Hammack, comentaram hoje a política monetária dos EUA, mas o tom dos banqueiros parece ser oposto; Bostic sinaliza uma política ainda restritiva, enquanto Hammack acredita que o Fed precisa ser restritivo no momento. Raphael Bostic Este é o momento mais difícil para fazer uma previsão.

Todas as reuniões são ao vivo. Não se precipitem.

A mediana do gráfico de pontos é matemática, não é um processo de decisão.

Fico satisfeito por Powell ter afirmado que um corte em dezembro está longe de ser uma decisão tomada.

A mensagem do presidente refletiu com precisão a variedade de opiniões do comité; essa informação precisava de ser pública.

O risco de recessão não está na mente das pessoas.

Algumas das mudanças no mercado de trabalho são cíclicas, mas mais lento não é o mesmo que fraco.

Algumas das mudanças no mercado de trabalho são devidas a mudanças estruturais, como tecnologia, imigração e política comercial.

Os dados do banco central são importantes, dada a falta de relatórios governamentais.

Não estamos a navegar completamente às cegas.

Precisamos de ver mais progressos antes de nos sentirmos confortáveis em levar as taxas para um nível neutro.

Menos de metade das pressões de alta sobre os preços estão a ser relatadas como provenientes de tarifas.

Apoiei o corte porque ainda sinto que estamos em território restritivo.

Os nossos mandatos estão em tensão.

Acabei por apoiar o corte esta semana. Beth Hammack Temos observado alguma pressão recentemente nos mercados de recompra.

Na sala do FOMC, as pessoas mudam os seus pontos de vista e adaptam-se.

Estão a ouvir pontos de vista diferentes porque não está claro qual é a resposta certa em relação às taxas.

Não estamos num curso pré-definido.

Estamos a falhar mais no lado da inflação do que no lado do mercado de trabalho; precisamos de permanecer restritivos.

Os dados de consumo têm sido saudáveis, embora se observe uma economia em forma de K.

Desde setembro, os dados indicam-me que não é óbvio que a mudança no mercado de trabalho esteja do lado da procura.

A inflação é mais ampla do que as tarifas. Os serviços essenciais estão fortes.

Vejo alguns sinais emergentes de abrandamento no mercado de trabalho, incluindo anúncios de despedimentos.

Há pouco ou nenhum progresso nos serviços essenciais, excluindo a habitação, o que, somado às tarifas, cria um quadro mais preocupante.

As tarifas são apenas uma peça do quebra-cabeça da inflação; há também a eletricidade e os seguros.

A política do Fed é pouco restritiva, se é que é.

Precisamos manter alguma restrição para reduzir a inflação.

Estamos agora em torno da minha estimativa de neutralidade.

Eu teria preferido manter as taxas estáveis esta semana.

Estamos desafiados em ambos os lados do mandato. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.