US100 perde 0.5% 📉As ações da Meta continuam em queda devido a preocupações com os gastos de capital em IA e comentários do Deutsche Bank

O US100 perdeu mais de 0,5% hoje, e a queda do índice foi impulsionada principalmente pela queda das ações da Meta Platforms, pressionando o “tema da IA”, já que os investidores reagiram com cautela ao enorme CAPEX de IA da empresa. O Deutsche Bank reduziu o preço-alvo das ações de $930 para $880 (ainda mantendo a classificação de Compra). A Meta era vista por Wall Street como uma das maiores vencedoras da «tendência da IA», monetizando anúncios digitais e implementando IA no «Family App»: Facebook, Instagram e WhatsApp. Deutsche Bank alerta sobre CAPEX em IA? Analistas citaram investimentos em IA e infraestrutura maiores do que o esperado , o que pesará no fluxo de caixa de curto prazo.

, o que pesará no fluxo de caixa de curto prazo. A Meta é negociada a $650 , com uma capitalização de mercado de $1,6 mil milhões e um rácio P/E de aproximadamente 23,5 , considerado baixo em relação ao seu forte potencial de ganhos no curto prazo.

, com uma capitalização de mercado de e um , considerado baixo em relação ao seu forte potencial de ganhos no curto prazo. As ações da Meta caíram após a revelação de planos para investimentos acelerados em IA . Analistas do Deutsche Bank observaram que essas iniciativas levarão a despesas de capital muito mais elevadas nos próximos trimestres.

após a revelação de planos para . Analistas do Deutsche Bank observaram que essas iniciativas levarão a nos próximos trimestres. O Deutsche Bank reduziu as suas estimativas de fluxo de caixa livre em 40% para o ano fiscal de 2026 e 30% para o ano fiscal de 2027, refletindo o aumento nos gastos relacionados à IA. Negócio principal sólido e potencial de crescimento Apesar da pressão sobre o fluxo de caixa no curto prazo, o Deutsche Bank reafirmou que o mecanismo de publicidade da Meta continua «fundamentalmente muito forte».

Os investimentos em IA estão a aumentar o envolvimento e a melhorar o desempenho da plataforma de publicidade , tornando a Meta «a plataforma de publicidade de grande escala que mais cresce».

e a , tornando a Meta Nos últimos 12 meses, a Meta gerou um enorme fluxo de caixa livre de $50,1 mil milhões e aumentou a receita em 19,4%, para $178,8 mil milhões .

e aumentou . Os analistas esperam outro aumento de 19% na receita no ano fiscal de 2025, ressaltando o impulso de crescimento sustentado. Investimentos em IA vistos como estratégicos, não arriscados O Deutsche Bank defendeu a alocação de capital da Meta, argumentando que os gastos com IA e infraestrutura já estão a mostrar retornos por meio de maior engajamento dos usuários e eficiência dos anúncios.

por meio de maior engajamento dos usuários e eficiência dos anúncios. O banco destacou oportunidades de longo prazo em mensagens comerciais, Meta AI e wearables, embora tenha reconhecido um período de retorno mais longo para esses projetos. O Deutsche Bank continua otimista em relação ao crescimento de longo prazo impulsionado pela IA da Meta, considerando a retração atual como um custo temporário para expandir a próxima fase da publicidade digital e da inovação. Fonte: xStation5

