EURUSD ganha 0,75%📈

🚨As leituras positivas do PMI da Europa e a fraqueza geral do dólar fazem com que o EURUSD ultrapasse os máximos mensais O euro teve uma óptima semana. Se as negociações terminassem nos níveis atuais, seria o melhor período de 5 dias desde novembro de 2023. Há pelo menos várias razões para ganhos tão fortes, embora o mais importante seja o relatório preliminar do PMI. Os fortes dados da economia europeia sobre o sentimento empresarial indicam que o pessimismo pode estar a passar lentamente. Esperava-se que a economia alemã tivesse um desempenho muito fraco ao longo de 2024, mas os empresários vêem agora o futuro um pouco melhor, principalmente olhando para o sector dos serviços. O sentimento positivo há muito que é demonstrado pelo DAX da Alemanha, que está a negociar em picos históricos durante a noite e está a ter um desempenho muito melhor do que o S&P 500 dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O PMI da indústria transformadora da zona euro subiu para 46,1, contra as expectativas de 45,3 e o nível anterior de 45,1.

O PMI para os serviços, no entanto, enfraqueceu para 51,4 de 51,6 em relação às expectativas de 51,5.

No entanto, este é o resultado de dados piores da França, uma vez que vimos uma recuperação considerável no PMI de serviços da Alemanha. Melhoria das expectativas das empresas na Europa. Os índices ainda permanecem abaixo dos 50 pontos, mas o sentimento não é tão mau como tem sido durante a maior parte de 2024. Fonte: Macrobond, XTB Nos últimos dias, assistimos a uma subida acentuada dos rendimentos europeus, que são mais fortes do que os dos EUA. O diferencial de rendimentos aumentou cerca de 25 pontos de base. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O EURUSD tem estado a recuperar fortemente desde o início desta semana. Potencialmente, esta poderá ser a melhor semana desde novembro de 2023, com um crescimento superior a 2%. Só hoje, o EURUSD subiu cerca de 0,75%. O par EURUSD não só realizou uma recuperação em linha com a formação invertida de cabeça e ombros, mas também eliminou a maior correção ascendente anterior na tendência de baixa. Hoje, o nível de 1,0500 foi violado, com a perspetiva da gama do movimento atual para a próxima resistência importante no nível de 1,0600. Por outro lado, o euro pode ser sensível ao anúncio de Trump sobre a imposição de tarifas. EURUSD, D1 . Fonte: xStation Â

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.