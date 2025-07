EURUSD ganha momentum depois da incerteza nas tarifas 📈 🇪🇺

A incerteza que impulsiona os ganhos do EURUSD (+0,25%) é ainda mais intensificada pelas mensagens inconsistentes do governo dos EUA.

O Secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, enfatizou no domingo que as tarifas entrarão em vigor incondicionalmente em 1 de agosto. Por outro lado, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, quando questionado sobre o prazo, respondeu que “a qualidade dos acordos comerciais é mais importante do que o momento”. Embora Lutnick não descarte novas negociações após a implementação das tarifas, os comentários de Bessent enfraquecem um pouco a firmeza do prazo atual.

Do lado da UE, ainda prevalece a vontade de chegar a um acordo, mas a retórica dura de Trump e os planos de impor tarifas de 15 a 30% estão a impulsionar discussões sobre novas medidas retaliatórias. A primeira ronda de tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos, no valor total de 21 mil milhões de euros, foi congelada até 6 de agosto, e a Comissão Europeia está alegadamente a preparar um segundo pacote no valor adicional de 72 mil milhões de euros. Além disso, a introdução do chamado Instrumento Anticoação (ACI) permitiria à Comissão Europeia impor tarifas unilaterais sem a aprovação prévia dos Estados-Membros.

A ambiguidade em torno do prazo final para as negociações e o risco de uma guerra comercial em grande escala reintroduziram um elevado nível de incerteza — um fator-chave por trás dos ganhos recentes do EURUSD. De acordo com dados do Conselho Europeu, o comércio entre a UE e os EUA atingiu 1,68 biliões de euros em 2024, o valor mais elevado entre todas as relações bilaterais. Uma guerra comercial em grande escala teria, portanto, um impacto rápido no sentimento e no poder de compra dos consumidores.

