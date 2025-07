📉 EURUSD no seu valor mais baixo

EURUSD aprofunda as perdas num contexto de fraqueza do euro associada ao acordo comercial entre a UE e os EUA EURUSD continua a sua queda do início desta semana, ampliando as perdas para quase 2%. O par caiu mais de 200 pips, começando a semana em torno dos 1,1750 e agora sendo negociado abaixo dos 1,1530. As perdas são impulsionadas não só pela fraqueza do euro, mas também pela força do dólar americano. O euro está sob pressão principalmente devido ao desapontamento geral e potenciais preocupações económicas decorrentes do acordo comercial recentemente alcançado entre a UE e os E.U.A..Enquanto isso, o dólar está ganhando terreno graças à melhoria dos termos de troca e à remoção dos principais riscos relacionados com uma guerra comercial contínua. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app É também de salientar que a Fed irá anunciar amanhã a sua decisão sobre a taxa de juro, o que poderá apoiar o dólar ou introduzir volatilidade. Se a decisão não for unânime (por exemplo, se Bowman e Waller votarem a favor de um corte nas taxas), marcará a primeira falta de consenso em muito tempo e poderá minar a posição de liderança de Jerome Powell. No entanto, os dados económicos recentes dos E.U.A. têm sido sólidos. Hoje, o modelo GDPNow do Fed de Atlanta mostrou que o crescimento do PIB no segundo trimestre poderia atingir 2,9%, acima da estimativa anterior de 2,4%. Há também uma ampla saída de capitais dos mercados europeus. O franco suíço, a coroa sueca e várias moedas de mercados emergentes (incluindo o zloty polaco, a coroa checa e o forint húngaro) também estão a perder terreno face ao dólar. Por outro lado, a libra esterlina fortalece-se com uma taxa de direitos aduaneiros mais baixa do que a da UE. O EURUSD está potencialmente a quebrar abaixo do decote de um padrão cabeça-e-ombros (H&S), o que poderia sugerir um alvo de baixa perto de 1,1280. Notavelmente, os últimos dados da CFTC mostram um declínio nas posições longas líquidas sobre o euro e uma redução nas posições curtas líquidas sobre o dólar. Fonte: xStation5

