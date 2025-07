Resumo do dia: Índices americanos rejeitam máximos, EURUSD continua em queda (29.07.2025)

Após um início notavelmente otimista na sessão de terça-feira, Wall Street inverteu o rumo está no vermelho. Tanto o S&P 500 ( US500 ) quanto o Nasdaq ( US100 ) registaram máximas intradiárias, mas posteriormente reduziram os ganhos, com o S&P caindo 0,1% e o Nasdaq ligeiramente recuando para território positivo.

) quanto o Nasdaq ( ) registaram máximas intradiárias, mas posteriormente reduziram os ganhos, com o S&P caindo 0,1% e o Nasdaq ligeiramente recuando para território positivo. O Dow Jones ( US30 ) registou uma queda mais acentuada de 0,25%, enquanto o índice de pequena capitalização Russell 2000 ( US2000 ) caiu 0,5%. Em contraste, os mercados europeus tiveram uma sessão sólida. O DAX da Alemanha ( DE40 ) ganhou mais de 1,1%, juntamente com o ITA40 da Itália e o SPA35 da Espanha.

) registou uma queda mais acentuada de 0,25%, enquanto o índice de pequena capitalização Russell 2000 ( ) caiu 0,5%. Em contraste, os mercados europeus tiveram uma sessão sólida. O DAX da Alemanha ( ) ganhou mais de 1,1%, juntamente com o ITA40 da Itália e o SPA35 da Espanha.

O CAC ( FRA40 ) da França e o FTSE 100 ( UK100 ) do Reino Unido subiram cerca de 0,7%. O índice WIG20 ( W20 ) da Polónia também registou ganhos de mais de 1%, apesar da fraqueza contínua do PLN.

) da França e o FTSE 100 ( ) do Reino Unido subiram cerca de 0,7%. O índice WIG20 ( ) da Polónia também registou ganhos de mais de 1%, apesar da fraqueza contínua do PLN. O EURUSD caiu para o seu nível mais baixo desde 23 de junho, pressionado pela fraqueza contínua do euro, resultante de um acordo comercial considerado desfavorável do ponto de vista da UE. Entretanto, o dólar americano permanece forte (USDIDX: +0,2%), apoiado pela redução dos riscos de guerra comercial e por dados económicos sólidos. A confiança do consumidor norte-americano em julho subiu para 97,2, embora as vagas de emprego JOLTS tenham caído para 7,44 milhões.

Os metais preciosos registaram ganhos: o ouro subiu 0,3%, a platina 0,2% e o paládio 0,9%, enquanto a prata foi negociada sem variação.

subiu 0,3%, 0,2% e 0,9%, enquanto foi negociada sem variação. O modelo GDPNow do Fed de Atlanta sugere que o crescimento do PIB dos EUA no segundo trimestre provavelmente a atingir 2,9%, acima da estimativa anterior de 2,4%, impulsionado principalmente por exportações líquidas mais fortes.

Os preços do petróleo continuaram a subir, com o WTI crude a subir quase 1%, agora no seu nível mais alto desde meados de julho.

a subir quase 1%, agora no seu nível mais alto desde meados de julho. Os ganhos são impulsionados pela forte procura sazonal e pela renovada pressão sobre a Rússia para entrar em negociações de paz com a Ucrânia, com sanções secundárias dos EUA potencialmente em cima da mesa.

Novo Nordisk (Dinamarca): As ações caíram 22% (mínimo intradiário: -30%) depois de a empresa ter divulgado uma previsão de crescimento das vendas para 2025 significativamente inferior (8-14%, contra 13-21%). A fraca procura pelo medicamento para obesidade Wegovy , da Eli Lilly, contribuiu para a revisão em baixa das perspetivas.

As ações caíram 22% (mínimo intradiário: -30%) depois de a empresa ter divulgado uma previsão de crescimento das vendas para 2025 significativamente inferior (8-14%, contra 13-21%). A fraca procura pelo medicamento para obesidade , da Eli Lilly, contribuiu para a revisão em baixa das perspetivas. Boeing (BA.US): Reportou um aumento de 35% na receita do segundo trimestre, impulsionado por entregas mais elevadas de aeronaves comerciais e um retorno à lucratividade na divisão de defesa. Apesar de uma redução no prejuízo por ação para US$ 1,24, as ações fecharam com queda de quase 4%, pressionadas pelo sentimento mais negativo do mercado.

Reportou um aumento de 35% na receita do segundo trimestre, impulsionado por entregas mais elevadas de aeronaves comerciais e um retorno à lucratividade na divisão de defesa. Apesar de uma redução no prejuízo por ação para US$ 1,24, as ações fecharam com queda de quase 4%, pressionadas pelo sentimento mais negativo do mercado. UnitedHealth (UNH.US): O EPS do segundo trimestre ficou em US$ 4,08 contra US$ 4,48 esperados, com receita de US$ 111,6 mil milhões. O aumento dos custos com saúde pressionou as margens. A empresa reduziu sua previsão de EPS para o ano inteiro para US$ 16, bem abaixo do consenso, fazendo as ações caírem mais de 5%.

O EPS do segundo trimestre ficou em US$ 4,08 contra US$ 4,48 esperados, com receita de US$ 111,6 mil milhões. O aumento dos custos com saúde pressionou as margens. A empresa reduziu sua previsão de EPS para o ano inteiro para US$ 16, bem abaixo do consenso, fazendo as ações caírem mais de 5%. Procter & Gamble (PG.US): Divulgou resultados ligeiramente melhores do que o esperado, com um EPS no segundo trimestre de US$ 1,48 (contra US$ 1,43 previsto) e receita de US$ 20,9 mil milhões. A empresa alertou para os ventos contrários relacionados com as tarifas. As ações registraram um ganho modesto hoje, mas estão em queda de cerca de 6% no acumulado do ano.

Divulgou resultados ligeiramente melhores do que o esperado, com um EPS no segundo trimestre de US$ 1,48 (contra US$ 1,43 previsto) e receita de US$ 20,9 mil milhões. A empresa alertou para os ventos contrários relacionados com as tarifas. As ações registraram um ganho modesto hoje, mas estão em queda de cerca de 6% no acumulado do ano. PayPal (PYPL.US): Superou as expectativas com um EPS no segundo trimestre de US$ 1,40 (contra US$ 1,30 previsto) e receita de US$ 8,29 mil milhões (+5% em relação ao ano anterior). O volume de pagamentos aumentou 6% em relação ao ano anterior, para US$ 443,5 mil milhões, e a empresa elevou a previsão de lucro para o ano inteiro. Apesar do forte relatório, as ações caíram mais de 9%, com os investidores realizando lucros.

Superou as expectativas com um EPS no segundo trimestre de US$ 1,40 (contra US$ 1,30 previsto) e receita de US$ 8,29 mil milhões (+5% em relação ao ano anterior). O volume de pagamentos aumentou 6% em relação ao ano anterior, para US$ 443,5 mil milhões, e a empresa elevou a previsão de lucro para o ano inteiro. Apesar do forte relatório, as ações caíram mais de 9%, com os investidores realizando lucros. Amanhã será uma sessão crucial, com a divulgação dos dados do PIB dos EUA do segundo trimestre, o relatório de emprego da ADP, os dados da inflação na Austrália e a tão esperada decisão da Fed sobre as taxas de juro. Após o encerramento, serão divulgados os resultados da Meta e da Microsoft, marcando um momento crucial na narrativa tecnológica desta semana.

