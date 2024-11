🔽EURUSD no valor mais baixo desde Abril

Dados da inflação serão revelados às 13:30  A leitura do IPC de outubro será a primeira leitura da inflação nos EUA após as eleições presidenciais. Do ponto de vista do comportamento do mercado, existe um forte posicionamento por parte dos investidores que antecipam uma recuperação da inflação durante a presidência de Trump, esperando, consequentemente, que a Reserva Federal mantenha taxas de juro mais elevadas durante mais tempo, restringindo assim, de certa forma, o ciclo de cortes nas taxas que a Reserva Federal iniciou em setembro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Antes da leitura do IPC, estamos a observar máximos quase históricos nos índices de ações americanos. O S&P500 caiu ligeiramente abaixo do limiar dos 6000 pontos, enquanto os contratos de futuros sobre o índice continuam a oscilar em torno desta barreira psicológica. O par EURUSD está a cair para os seus valores mais baixos desde abril deste ano, sinalizando a força do dólar, enquanto o rendimento das obrigações a 10 anos oscila em torno de 4,43%, aumentando 82 pontos base em relação aos mínimos após o primeiro corte de taxas da Fed. Todos estes sinais indicam expectativas de mercado para o crescimento da inflação em outubro e um potencial reforço do aumento dos preços nos Estados Unidos sob a governação republicana.  A estrutura dos aumentos de preços de outubro é particularmente significativa. Embora seja provável que o IPC global aumente para 2,6% em termos homólogos, as principais componentes apresentam uma dinâmica variada. A descida dos preços da energia (-1,3% para a gasolina) foi compensada por aumentos noutras categorias, em especial no segmento dos automóveis usados, onde se prevê um aumento significativo de 1,5% m/m. No entanto, continua a haver espaço para um potencial aprofundamento dos movimentos actuais se a inflação subir mais do que o previsto, dada a probabilidade ainda elevada que o mercado atribui a outro corte nas taxas de juro na reunião de dezembro da Fed. O que esperar da leitura de hoje do IPC: Aumento esperado do IPC dos EUA: 2.6% y/y contra 2.4% no mês anterior

IPC básico esperado: 3,3% y/y contra 3,3% no mês anterior. Esta leitura significaria que a inflação subjacente permaneceria inalterada pelo terceiro mês consecutivo. Os meses de outono apresentam tradicionalmente padrões de preços específicos, particularmente no sector automóvel. No entanto, este ano estamos a observar um impacto mais forte do que o habitual dos factores sazonais nos preços dos automóveis usados, o que poderá complicar a continuação do processo de desinflação nos próximos meses. É de salientar que seriam necessárias descidas mensais significativas dos preços nesta categoria para manter o ritmo de desinflação.   Expectativas do mercado para a reunião de dezembro do Fed A leitura de hoje da inflação medida pelo IPC pode lançar mais luz sobre o sentimento atual do mercado, que está a prever um corte da taxa de juro de 25 pontos base em dezembro com uma probabilidade decrescente. Enquanto na semana passada o mercado de futuros fixou o preço dessa decisão com 72% de probabilidade, antes da leitura do IPC essa probabilidade caiu para 62%. A manutenção da inflação subjacente em 3,3% pelo terceiro mês consecutivo pode inclinar a Fed para uma posição mais hawkish, especialmente tendo em conta o potencial impacto das políticas da nova administração na dinâmica dos preços.  Trajetória estimada das alterações das taxas directoras. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Analisando as perspectivas de inflação a longo prazo, deve ser dada especial atenção às mudanças estruturais na economia americana. O nível de inflação das rendas projetado para o final de 2024 (5,1%) excede significativamente os níveis anteriores à pandemia (3%), o que sugere alterações permanentes nos mecanismos de fixação de preços do mercado imobiliário. As potenciais alterações nas políticas comerciais e de imigração podem introduzir uma pressão inflacionista adicional a médio e longo prazo, possivelmente exigindo uma resposta futura mais decisiva da Fed. EURUSD (Intervalo diário) O par EURUSD está a aproximar-se dos níveis mais baixos deste ano. Com um maior fortalecimento do dólar americano, é provável que sejam testados os mínimos do início de 2023 ou de setembro de 2023 (1,05434 e 1,05079, respetivamente). O indicador RSI está a aproximar-se do território de sobrevenda, que historicamente precede frequentemente as mudanças de tendência. O indicador MACD também sinaliza a sobrevenda, atingindo valores semelhantes aos de setembro de 2023. Atualmente, a taxa está a testar o mínimo de abril deste ano. Fonte: xStation

