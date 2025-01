EURUSD Plunges Below 1.02 📉

O euro caiu hoje abaixo do nível crítico de 1,02, com os mercados a reavaliarem dramaticamente as expectativas de política monetária entre a Reserva Federal e o Banco Central Europeu. A queda intensificou-se depois que o forte relatório de empregos dos EUA de sexta-feira forçou os comerciantes a reduzir as apostas de corte da taxa da Reserva Federal, enquanto o BCE permanece no caminho certo para vários cortes em 2025. Principais destaques: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O euro está a ser negociado a 1,017, o nível mais baixo desde novembro de 2023

Goldman Sachs prevê que o euro caia para 0,97 em seis meses

Os mercados estão agora a prever menos de 30bps de cortes da Fed em 2025

Espera-se que o BCE corte as taxas três vezes este ano

Índice do dólar atinge o valor mais alto dos últimos dois anos com o aumento dos rendimentos do Tesouro Persiste a força económica dos EUA Os dados de sexta-feira sobre o emprego nos EUA, que revelaram 256.000 novos postos de trabalho em dezembro, alteraram fundamentalmente as expectativas do mercado. O Bank of America não prevê cortes nas taxas de juro da Reserva Federal em 2025 e alerta para potenciais aumentos se a inflação se mantiver estável. A economia resiliente dos EUA contrasta fortemente com a fraqueza da Europa, com o PMI da indústria transformadora a cair para 45,1 em dezembro. A alta do dólar em Wall Street O Goldman Sachs melhorou as suas previsões para o dólar pela segunda vez em dois meses, citando o crescimento robusto dos EUA e as tarifas planeadas por Trump, que podem estimular a inflação. “Esperamos que o dólar suba cerca de 5% no próximo ano”, observou o estrategista Kamakshya Trivedi, acrescentando que os riscos permanecem inclinados para uma maior força do dólar. Impacto no mercado As perspectivas divergentes em matéria de política monetária fizeram subir as taxas de rendibilidade do Tesouro norte-americano a 10 anos para 4,80%, enquanto o índice do dólar atingiu máximos de dois anos. A Europa enfrenta ventos contrários adicionais decorrentes de potenciais tarifas de Trump, dada a sua significativa exposição à s exportações para o mercado dos EUA nos sectores automóvel, químico e de bens de luxo.   Fonte: Bloomberg As atenções centram-se agora nos dados do IPC dos EUA de quarta-feira para obter mais pistas sobre a trajetória da política da Fed, enquanto os mercados observam se o euro consegue manter o apoio à paridade - um nível que foi violado pela última vez durante a crise energética de 2022. Com o BCE a parecer empenhado em flexibilizar a sua política, enquanto a Reserva Federal se mantém firme, os estrategas monetários alertam cada vez mais para uma maior fraqueza do euro. Fonte: Bloomberg  EURUSD (D1 Interval) O EURUSD caiu abaixo do nível 1,02, marcando o seu nível mais baixo desde novembro de 2022. O próximo nível de suporte está marcado nos 1,00845, que corresponde ao máximo do final de outubro de 2022. O RSI está a aproximar-se da zona de sobre-venda, o que historicamente tem sinalizado um potencial de recuperação; no entanto, vale a pena notar que no final de 2022, o RSI caiu tão baixo quanto 22 antes de ocorrer uma recuperação. Enquanto isso, o MACD continua a divergir para baixo, reforçando o momento de baixa. Fonte: xStation  Â

