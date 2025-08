Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/08/2025

A sessão de segunda-feira está a ser marcada por alguma calma nas bolsas. Os futuros na Europa e nos EUA estão a valorizar depois das fortes quedas registadas na sexta-feira. O EU50 está atualmente a subir 0,45%, e o US500 está a subir 0,38%.

Na Ásia, os índices chineses estão a ter um desempenho particularmente positivo. Os contratos CHN.cash e HK.cash estão a subir 1,55% e 1,45%, respetivamente, o que pode estar relacionado com as alterações fiscais no país.

A China anunciou inesperadamente planos para tributar o rendimento de juros de obrigações emitidas pelo governo e instituições financeiras. Trata-se de uma mudança significativa na política fiscal de longa data do país, que pode levar os investidores a reavaliarem as suas obrigações e a sua atratividade.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no domingo que irá anunciar o nome do novo diretor do BLS nos próximos três ou quatro dias, depois de despedir o atual.

O índice de inflação privado do Melbourne Institute registou uma aceleração acentuada em julho, com os índices de base e de subida a aumentarem ao ritmo mais rápido dos últimos 19 meses. As ações australianas estão hoje encerradas devido a um feriado.

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, desvalorizou o acordo comercial recentemente anunciado entre os EUA e o Japão, afirmando que não se trata de um compromisso juridicamente vinculativo e alertando para o facto de não se tomarem todos os comentários dos EUA sobre o mesmo pelo seu valor nominal.

Nos mercados cambiais, as flutuações entre as moedas do G10 foram limitadas, mas o dólar americano recuperou alguma estabilidade após as fortes quedas de sexta-feira.

Fontes governamentais canadianas informaram que o Primeiro-Ministro Carney e Donald Trump irão reunir nos próximos dias para negociar o aumento das tarifas sobre os produtos canadianos (excluindo o USMCA), que atualmente se situam em 35%. O Canadá espera um acordo que reduza as tarifas.

Os futuros do petróleo começaram a semana com um gap para baixo, após a OPEP+ ter confirmado no fim de semana que irá aumentar a produção em 548.000 barris por dia em setembro. No entanto, estes movimentos foram revertidos com relativa rapidez, uma vez que o mercado tinha antecipado esse aumento.

No mercado cripto, também observamos subidas ligeiras. O Ethereum está atualmente a subir 0,7%, enquanto o Stellar está a valorizar 2,5%. Por outro lado, o Bitcoin está a recuar cerca de 0,2%.

