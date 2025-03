⏬EURUSD recua 0,4% antes da decisão da Fed

Investidores aguardam pelo desfecho da reunião da FOMC

As expectativas do mercado sobre as taxas de juro apontam para uma manutenção nas taxas de juro esta reunião. No entanto, as previsões macroeconómicas, em particular as relacionadas com o crescimento económico, poderão revelar-se importantes. O mercado também irá acompanhado de perto as expectativas dos responsáveis da Fed relativamente a novos cortes nas taxas, normalmente referidas como o “gráfico de pontos”.

Além disso, os investidores estão a especular se a Fed irá anunciar alterações ao seu programa de redução do balanço para evitar problemas de liquidez semelhantes aos observados em 2019. A decisão será publicada às 18h00, enquanto a conferência de imprensa de Powell começará 30 minutos mais tarde.

O que é que o mercado espera?

Taxas de juro: É provável que a Fed mantenha unanimemente as taxas de juro inalteradas no intervalo 4,25%-4,50%.

Declaração pós-reunião: Pode ocorrer um ligeiro ajuste na avaliação do mercado de trabalho do Fed, indicando que a taxa de desemprego aumentou, mas permanece num nível baixo.

Previsões para a inflação

Espera-se que os participantes aumente as projeções para a inflação subjacente do PCE ao longo de todo o horizonte de previsão:

Para 2025: Revisto para 2,8% (de 2,5% nas previsões de dezembro)

Para 2026: Revisto para 2,4% (de 2,2%)

Para 2027: Revisto até 2,2% (de 2,0%)

Tendo em conta o impacto potencial de tarifas mais elevadas , estas projeções poderão ser revistas para valores ainda mais elevados.

Previsões de crescimento do PIB

Prevê-se que que o crescimento real do PIB seja revisto em baixa:

Para 2025: Prevê-se que sejam reduzidas para 1,7% (de 2,1%)

Para 2026 e 2027: provavelmente revistas para 1,7% (de 2,0% e 1,9%, respetivamente)

O crescimento poderá ser limitado pelas incertezas comerciais e uma recessão de curta duração continua a ser uma possibilidade, dado o substancial défice comercial registado no mês passado - uma questão que poderá persistir à medida que as empresas tentam contornar as tarifas.

Previsões para o desemprego

Dadas as projeções de menor crescimento do PIB, prevê-se que a taxa de desemprego aumente:

Para 2025: Provavelmente revista para 4,4% (de 4,3%)

Para 2026 e 2027: Prevê-se igualmente que atinja 4,4% (de 4,3%)

Atualmente, a taxa de desemprego situa-se em 4,1% .

Gráfico de pontos

Prevê-se que as projeções para as taxas de juro se inclinem para uma tendência “hawkish”. Há quase 50% de hipóteses de a mediana das projeções indicar um ou dois cortes nas taxas este ano (contra dois na previsão de dezembro). No entanto, as previsões poderão mostrar uma maior dispersão entre os participantes, uma vez que os riscos inflacionistas persistem de um lado, enquanto que o crescimento económico mais fraco se aproxima do outro.

A posição de Powell

É provável que Powell afirme que a economia dos EUA continua em boa forma e que é demasiado cedo para avaliar o impacto da política comercial dos EUA no crescimento económico. Espera-se também que ele reitere que o Fed não tem pressa em reduzir as taxas, mas se as condições do mercado de trabalho se deteriorarem significativamente, o banco central estará pronto para intervir.

As expectativas de cortes nas taxas foram novamente revistas em baixa, com o mercado a prever apenas dois cortes este ano, sendo que o primeiro só deverá ocorrer em julho. Fonte: Bloomberg Finance LP

Aposta da Fed?

A Bloomberg Intelligence sugere que a Fed poderá ajustar a sua estratégia, tendo em conta a recente correção nas bolsas em Wall Street e a falta de apoio do mercado à nova administração dos EUA. No entanto, a Fed tem mostrado consistentemente relutância em reduzir as taxas num contexto de incerteza económica.

Se a Fed mantiver uma posição clara contra os cortes nas taxas neste momento e reduzir o número de movimentos projetados para as taxas, as condições de mercado poderão deteriorar-se ainda mais.

Olhando para as duas recessões anteriores (excluindo a breve recessão de 2020), os cortes nas taxas de juro têm historicamente coincidido com as fases iniciais dos problemas económicos. A curva de rendimentos inverteu-se e está a oscilar perto dos níveis que, historicamente, assinalaram o início de uma recessão. Em ambos os casos anteriores, Wall Street registou quedas acentuadas. No entanto, vale a pena notar que em cada recessão, o período de recuperação das ações dos E.U.A. tornou-se progressivamente mais curto. Será que esta tendência vai continuar? Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

E o balanço da Fed?

A Fed já reduziu o seu balanço em mais de 2 biliões de dólares em relação ao seu pico, levando-o de volta aos níveis de junho de 2020. Embora permaneça elevado, considerando a primeira vaga de compras de ativos da era pandémica, o ritmo de redução tem sido significativamente mais rápido do que durante o anterior ciclo de aperto quantitativo (QT).

A nova administração dos EUA terá provavelmente de aumentar novamente o teto da dívida e emitir mais dívida. A Fed poderá procurar evitar uma redução excessiva das reservas no sistema bancário e poderá suspender novas reduções dos balanços. No entanto, durante as últimas reuniões, o Fed não sinalizou qualquer intenção de o fazer.

Embora o balanço da Fed continue a ser elevado, a magnitude da sua redução nos últimos três anos tem sido notável. Fonte: Bloomberg Finance LP

O que esperar da reunião de março da Fed

A principal conclusão da reunião de março deverá ser que o FOMC só considerará a possibilidade de reduzir as taxas quando o mercado de trabalho mostrar sinais claros de deterioração. Isto poderá ser demasiado tarde para evitar um abrandamento económico, forçando a Fed a recuperar o atraso com cortes de taxas mais agressivos no final do ano.

Em resumo, as projeções atualizadas poderão refletir um tom ligeiramente estagflacionista e o gráfico de pontos poderá surpreender com uma posição mais hawkish. Espera-se que as projecções indiquem que o FOMC não reagirá aos primeiros sinais de fraqueza do mercado de trabalho, mas aguardará uma deterioração clara antes de retomar os cortes nas taxas. Esta situação aumenta o risco de um abrandamento económico, que poderá ter consequências significativas para as ações dos EUA, ao mesmo tempo que, pelo menos a curto prazo, apoia o dólar americano.

Por outro lado, o capital já está a sair dos EUA para outras regiões do mundo, apesar da atual posição dos principais bancos centrais.

Qual será a reação dos mercados?

O dólar americano está a valorizar em relação ao euro antes da decisão de hoje. A recente recuperação do EUR/USD não está alinhada com os movimentos das yields do Tesouro dos E.U.A., embora seja essencial considerar o aumento das yields europeias, que têm dado apoio ao euro.

Uma postura hawkish da Fed pode ser positiva para o dólar, mas, ao mesmo tempo, previsões de crescimento significativamente mais baixas podem sugerir que a Fed pode ser forçada a cortes maiores e mais rápidos das taxas no final do ano para evitar uma recessão. Mantém-se o risco de que a Fed possa atuar demasiado tarde para iniciar os cortes.

Fonte: xStation5

O S&P 500 (US500) está a tentar recuperar das fortes quedas das últimas semanas, mas não conseguiu ultrapassar uma zona de resistência crítica perto dos 5.700 e da média móvel de 250 dias. Um Fed hawkish poderia amortecer ainda mais o sentimento dos investidores, mas se o Fed sinalizar qualquer pausa nas reduções do balanço, poderia fornecer um forte sinal positivo para equities.

Fonte: xStation5