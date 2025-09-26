EURUSD recupera antes do PCE dos EUA🗽

Wall Street espera pelos dados às 13:30 🏛️

Os mercados financeiros não estão a passar por uma semana fácil. A melhoria nos dados económicos nos EUA e as correções nas empresas de IA estão a pesar sobre os principais índices de Wall Street, ao mesmo tempo que impulsionam o dólar para a sua melhor semana nos últimos dois meses. Esta tarde, também será divulgado um dado importante: o PCE. Embora tenha perdido algum destaque em favor dos dados do mercado de trabalho, pode acrescentar novas dúvidas sobre os próximos passos da Fed.

Embora o Federal Reserve tenha reduzido as taxas de juro em 25 pontos base na semana passada devido ao enfraquecimento do emprego, é necessário monitorizar a evolução da inflação antes de se comprometer com um ciclo de flexibilização mais agressivo. A divulgação dos dados do PCE desta tarde, a medida preferida do Fed para acompanhar as tendências dos preços, será crucial.

Espera-se que os dados mostrem uma ligeira recuperação no crescimento dos preços em agosto, mesmo com a inflação anual a permanecer estável. O PCE tende a flutuar mais lentamente do que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), pois reflete a mudança dos consumidores para produtos mais baratos quando os preços sobem. Ele também abrange um espectro mais amplo de gastos.

Como o PCE difere da inflação?

Ao analisar a importância do PCE, é fundamental compreender as suas diferenças em relação à inflação medida pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor). O IPC capta apenas o que os consumidores pagam do seu bolso. Em contrapartida, o PCE inclui todos os bens e serviços consumidos no país, sejam eles adquiridos pelos próprios consumidores, pelas empresas ou pelo governo.

Eles também utilizam cálculos e ponderações diferentes. O IPC utiliza ponderações fixas geradas a partir de um cabaz que é atualizada a cada dois anos, o que não permite a introdução de novos produtos ou alterações de preços.

O PCE, por outro lado, permite que os consumidores substituam itens a cada mês com base nos preços relativos — por exemplo, trocar carne bovina por frango se os preços da carne bovina subirem. É por isso que o PCE tende a crescer mais lentamente, embora o efeito seja relativamente pequeno.

Como resultado, o PCE dá menos peso aos preços que subiram mais rapidamente. A habitação é outro exemplo dessa diferença: atualmente representa 33% do cabaz do IPC, mas apenas 15% do PCE. Consequentemente, o IPC é geralmente mais alto do que o PCE, como é o caso agora.

Por fim, também existem diferenças metodológicas no cálculo de alguns produtos, como passagens aéreas. O IPC é calculado usando um número fixo de rotas aéreas, enquanto o PCE usa dados sobre gastos dos passageiros e milhas percorridas.

O que podemos esperar hoje?

Se o PCE continuar a subir, isso poderá fazer com que os responsáveis da Fed hesitem. Um valor estável ou mais baixo poderia ajudar a justificar duas reduções das taxas antes do final do ano. Por enquanto, de acordo com o Fed Watch, há 87% de probabilidade de uma redução das taxas em outubro e 58% de probabilidade de outra redução em dezembro. Mas se o PCE subir acima dos seguintes níveis, tudo poderá mudar drasticamente:

PCE básico ano a ano: +2,9%, o mesmo ritmo de julho

PCE básico mensal: +0,2%, abaixo do aumento de +0,3% em julho

PCE ano a ano: +2,7%, acima dos +2,6% de julho

PCE mensal: +0,3%, acima dos +0,2% de julho

Estes números surgem após a publicação, na quinta-feira, de dados revistos surpreendentemente fortes sobre o PIB. A economia dos EUA cresceu a um ritmo anualizado de 3,8% no segundo trimestre, em comparação com a estimativa anterior de 3,3%, recuperando de uma contração de -0,5% no primeiro trimestre. Esse declínio anterior deveu-se a um aumento das importações antes das alterações tarifárias anunciadas pelo presidente Donald Trump — um entrave que se dissipou nos últimos meses, à medida que os fluxos comerciais se normalizaram.

Dado o forte crescimento económico, o foco do Fed continua a ser a inflação e a fraqueza do mercado de trabalho. As tarifas continuam a ser um risco, mas até agora não provocaram o temido choque inflacionário, embora Trump continue a anunciar novas medidas, como fez hoje com medicamentos, móveis e camiões. Além disso, cortes nas taxas, fraqueza do dólar e políticas de imigração são fatores a considerar na evolução dos preços.

Por outro lado, ontem Donald Trump comentou que os cortes nas taxas do Fed devem ser o cenário base «mesmo com excelentes dados económicos», o que pode sinalizar que, mesmo que o Federal Reserve seja mais cauteloso em relação à inflação este ano, o próximo ano pode ser fundamentalmente diferente, com o novo presidente do Fed nomeado por Trump e uma política dovish, orientada para custos de financiamento da dívida mais baixos. A longo prazo, dados económicos fortes dos EUA geralmente apontam para um mercado de ações mais forte.

Expectativas do mercado

Qualquer desvio das expectativas terá consequências nos mercados financeiros. Acreditamos que a chave estará principalmente no número mensal de crescimento do PCE básico. Um aumento no PCE básico mensal de 0,3% para 0,4% deve impactar negativamente os índices de Wall Street, especialmente as ações de tecnologia e de pequena capitalização, com correções potencialmente superiores a 1% em um único dia.

Entretanto, o ouro e a prata poderão continuar a sua tendência ascendente de longo prazo, e o dólar poderá continuar a fortalecer-se, como tem acontecido nos últimos dias. Hoje, podemos observar que o EURUSD tenta recuperar após a queda de ontem.

Também será necessário prestar atenção aos rendimentos dos títulos. Expectativas de inflação mais elevadas, que limitam a capacidade do Fed de reduzir as taxas de juro, podem gerar um crescimento significativo nos rendimentos da dívida. Por outro lado, se os dados do PCE forem mais fracos do que o esperado, esperamos uma recuperação do mercado de ações, com o US500 potencialmente subindo acima do nível de 6700 pontos.

Fonte: xStation5