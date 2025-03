⏫EURUSD sobe 0,5% antes do NFP

Os principais dados do mercado de trabalho dos EUA serão divulgados às 14:30 CET O consenso da Bloomberg aponta para uma leitura do NFP de 160 mil.

O relatório ADP mostrou um crescimento do emprego privado de apenas 77 mil.

Num relatório, a Bloomberg Economics indica que a leitura do NFP de hoje pode ser tão baixa quanto 65 mil, o que seria uma desilusão para o mercado. Os dados do mercado de trabalho irão desiludir os investidores? O mercado de trabalho norte-americano tem sido forte durante meses, sustentando o fortalecimento do dólar americano e a manutenção das taxas de juro inalteradas. Por outro lado, têm-se registado recentemente muitos sinais de enfraquecimento das condições do mercado de trabalho: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Relatório ADP com uma leitura de 77 mil no emprego privado.

Leituras elevadas de pedidos de subsídio de desemprego.

Elevados despedimentos planeados de acordo com o relatório Challenger.

A retirada do apoio fiscal ao setor da educação e a política da nova administração Trump (a expiração dos fundos de ajuda da presidência Biden, como o Fundo de Emergência para o Ensino Básico e Secundário (ESSER III) e os Fundos de Recuperação Fiscal Estatal e Local (SLFRF), criou o chamado "abismo fiscal" para os governos estatais e locais). De acordo com o BE, esta situação poderia ter reduzido o emprego na administração pública em 28 mil postos de trabalho e o emprego no setor privado em 18 mil.

Mau tempo nos primeiros dois meses do ano: o inverno rigoroso e as tempestades levaram a uma diminuição do emprego nos Estados Unidos. Segundo o BE, as condições climatéricas tiveram um impacto negativo líquido no emprego de 60 mil pessoas em comparação com um mês normal.

É também de referir o início de despedimentos significativos no setor governamental devido ao trabalho do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental, gerido por Elon Musk). Estima-se que até meio milhão de funcionários públicos possam perder os seus empregos até ao final de 2025.

O relatório ADP e os pedidos de subsídio de desemprego das últimas semanas indicam uma contração mais acentuada do mercado de trabalho. Fonte: Macrobond, XTB

Os pedidos de subsídio de desemprego têm aumentado recentemente, embora um aumento superior a 300 mil seria um sinal alarmante. Macrobond, XTB A Fed vai estar atenta aos dados? As reuniões da Fed em dezembro e em janeiro mostraram claramente que as taxas de juro dos EUA permanecerão inalteradas por um período prolongado, devido ao elevado risco de recuperação da inflação. No entanto, o banco central também reconheceu que os cortes poderão ocorrer rapidamente se houver um enfraquecimento significativo do mercado de trabalho. Se os dados enfraquecerem devido à fraqueza económica moderada, se a nova administração planear grandes despedimentos e se a situação tarifária também puder levar a uma deterioração da economia, a Reserva Federal poderá ser forçada a cortar as taxas mais cedo. Por conseguinte, os dados fracos de hoje podem reavivar as expectativas de cortes mais rápidos do que no início do segundo semestre deste ano. No entanto, para que a Reserva Federal corte as taxas de juro em março, os dados de hoje teriam muito provavelmente de mostrar uma queda no emprego e a inflação do IPC da próxima semana teria de registar uma queda enorme.

As expectativas de taxas de juro mais baixas nos EUA estão a aumentar, o que também está a contribuir para o enfraquecimento do dólar. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Como é que o mercado vai reagir? O par EURUSD registou um aumento de quase 5% esta semana. O par está a atravessar a retração de 61,8% do último impulso descendente, o que pode indicar uma potencial inversão da tendência atual. O diferencial de rendimento das obrigações sugere um possível retorno aos máximos do ano passado, ou seja, ao nível 1,1200. Por outro lado, o euro está exposto a potenciais tarifas dos EUA sobre mercadorias da União Europeia e os dados económicos fortes e a manutenção da atual postura da Reserva Federal podem anular os ganhos recentes do par. Atualmente, a zona de resistência mais próxima está no nível 1,10, na retração de 78,6, enquanto o apoio está no nível 1,0800 e depois em 1,0700, na retração de 50,0.



