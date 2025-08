📉EURUSD testa 1,14 antes do NFP

O mercado de trabalho dos EUA estará em foco hoje com a divulgação dos principais dados do Non-Farm Payrolls (NFP) às 01:30 PM BST

O relat√≥rio do NFP √© um indicador econ√≥mico crucial para os EUA, uma vez que influencia significativamente as decis√Ķes da Reserva Federal sobre as taxas de juro. Um dos mandatos da Reserva Federal √© manter o m√°ximo de emprego. No entanto, √© importante lembrar que o relat√≥rio do NFP pode ser vol√°til e baseia-se em inqu√©ritos. Como o Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou recentemente, a taxa de desemprego - que se baseia num inqu√©rito separado √†s fam√≠lias e n√£o num inqu√©rito √†s empresas - √© uma m√©trica mais importante a observar.

 

Expectativas do mercado

Os economistas e analistas inquiridos pelas ag√™ncias noticiosas t√™m uma vasta gama de expectativas para os dados do NFP de julho, com previs√Ķes que v√£o de 0 a 170.000 novos postos de trabalho e uma previs√£o mediana de 104.000 a 110.000. Isto representaria um abrandamento not√°vel em rela√ß√£o aos 147.000 postos de trabalho criados em junho e a expetativa mais baixa em cinco meses. Entretanto, o relat√≥rio ADP, muitas vezes visto como um precursor do NFP, mostrou uma recupera√ß√£o com 104.000 postos de trabalho adicionados, invertendo a sua leitura negativa anterior.

 

Principais previs√Ķes

Emprego NFP: 104.000-110.000 (Anterior: 147.000)

104.000-110.000 (Anterior: 147.000) Taxa de desemprego: Aumento para 4,2% de 4,1%

Aumento para 4,2% de 4,1% Salários por hora: Aumento de 0,3% mês a mês (Anterior: 0,2%)

Aumento de 0,3% mês a mês (Anterior: 0,2%) Crescimento anual dos salários: Cerca de 3,8% (Anterior: 3,7%)

No entanto, a Bloomberg Economics tem uma previs√£o mais otimista de 160.000 novos postos de trabalho. O seu modelo, argumentam, tem em conta uma potencial sobrestima√ß√£o pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) de cerca de 80.000 postos de trabalho por m√™s devido a aberturas e encerramentos de empresas. Por outro lado, o tom positivo dos dados pode ser prejudicado por uma potencial revis√£o dos n√ļmeros anteriores. √Č prov√°vel que o aumento anormal de 40.000 postos de trabalho no sector da educa√ß√£o em junho seja revisto em baixa. Para al√©m disso, os ajustamentos sazonais podem funcionar contra a leitura de hoje, uma vez que o m√™s de julho regista normalmente um grande aumento no emprego tempor√°rio (por exemplo, empregos no sector agr√≠cola e da hotelaria). Os despedimentos em curso no governo e o impacto da deporta√ß√£o de imigrantes sem documentos tamb√©m devem ser considerados.





O relatório ADP mostrou uma clara recuperação após vários meses fracos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A taxa de participação da força de trabalho como uma métrica chave para o Fed

Jerome Powell deixou claro que o Fed prestar√° mais aten√ß√£o √† taxa de desemprego do que ao n√ļmero principal do NFP. O decl√≠nio na taxa de participa√ß√£o da for√ßa de trabalho em maio e junho, num total de 755.000 pessoas, enquanto a popula√ß√£o cresceu em 388.000, sinaliza mudan√ßas estruturais no mercado de trabalho. Existem tr√™s cen√°rios poss√≠veis para a taxa de desemprego:

Cen√°rio base: A taxa de participa√ß√£o aumenta para 62,7% no final do ano ‚üĻ Desemprego em 4,8%

A taxa de participa√ß√£o aumenta para 62,7% no final do ano ‚üĻ Desemprego em 4,8% Cen√°rio de Estagna√ß√£o: A taxa de participa√ß√£o mant√©m-se inalterada ‚üĻ Desemprego em 4,3%

A taxa de participa√ß√£o mant√©m-se inalterada ‚üĻ Desemprego em 4,3% Cen√°rio de decl√≠nio cont√≠nuo: A taxa de participa√ß√£o desce ‚üĻ O desemprego poder√° manter-se nos 4,1%





A taxa de participa√ß√£o da for√ßa de trabalho tem estado numa trajet√≥ria descendente nos √ļltimos meses. Um aumento do n√ļmero de pessoas √† procura de emprego √© um bom sinal para a economia, mas como as empresas est√£o menos ansiosas por contratar, isto pode levar a uma potencial recupera√ß√£o da taxa de desemprego. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



Os pedidos iniciais de subs√≠dio de desemprego ca√≠ram recentemente de forma significativa, o que sugere que o mercado de trabalho continua forte, mesmo que o n√ļmero de pessoas na popula√ß√£o ativa mostre um ligeiro decl√≠nio. No entanto, estes pedidos podem indicar que √© improv√°vel um aumento efetivo da taxa de desemprego. Se a Fed se orientar agora principalmente por este indicador, isso pode sugerir uma falta de potencial para um corte nas taxas em setembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

 

Implica√ß√Ķes para a Fed e para o mercado

O mercado de trabalho √© o segundo fator determinante mais importante para a Fed, depois da infla√ß√£o. Se a infla√ß√£o se mantiver elevada devido √†s tarifas, a Fed continuar√° a monitorizar os n√≠veis de emprego. Se o mercado de trabalho se mantiver forte, a probabilidade de um corte nas taxas em setembro poder√° diminuir ainda mais do seu n√≠vel atual de apenas 40% (mesmo com dois votos a favor de um corte na √ļltima reuni√£o, que foi a primeira falta de consenso desde 1993).

As expectativas para a Fed apontam para apenas um corte de taxas este ano. Na sequência da decisão da Fed na quarta-feira, as expectativas para uma mudança em setembro caíram significativamente. Fonte: Bloomberg Finance LP

 

Como é que o mercado poderá reagir?

Uma leitura de 120.000-130.000 postos de trabalho ou superior, com uma taxa de desemprego estável ou em declínio , poderia levar a um maior fortalecimento do dólar. Embora estes sejam sinais positivos para a economia, reduziriam as hipóteses de cortes nas taxas e poderiam levar a quedas mais profundas em Wall Street.

, poderia levar a um maior fortalecimento do d√≥lar. Embora estes sejam sinais positivos para a economia, reduziriam as hip√≥teses de cortes nas taxas e poderiam levar a quedas mais profundas em Wall Street. Uma leitura em torno do consenso (100.000-110.000 NFP) com um aumento da taxa de desemprego para 4,2%, como esperado , muito provavelmente levaria √† estabiliza√ß√£o do d√≥lar, possivelmente com um pequeno aumento nos rendimentos das obriga√ß√Ķes e uma pequena recupera√ß√£o em Wall Street.

, muito provavelmente levaria √† estabiliza√ß√£o do d√≥lar, possivelmente com um pequeno aumento nos rendimentos das obriga√ß√Ķes e uma pequena recupera√ß√£o em Wall Street. Uma leitura fraca do NFP, abaixo dos 70 000-80 000, com um aumento mais forte da taxa de desemprego acima dos 4,2% , provocaria provavelmente um enfraquecimento do d√≥lar, uma descida acentuada dos rendimentos das obriga√ß√Ķes e uma recupera√ß√£o de Wall Street.

, provocaria provavelmente um enfraquecimento do d√≥lar, uma descida acentuada dos rendimentos das obriga√ß√Ķes e uma recupera√ß√£o de Wall Street. Um cen√°rio de recess√£o, que pressup√Ķe a aus√™ncia de crescimento do emprego ou mesmo um decl√≠nio com um salto maci√ßo na taxa de desemprego, √© praticamente imposs√≠vel, mas levaria tanto a um d√≥lar mais fraco como a uma fraqueza em Wall Street.





'EURUSD continua a sua tendência descendente, impulsionado por acordos comerciais e uma Fed hawkish. Se os dados de hoje do NFP forem positivos, o EURUSD pode continuar a cair em direção ao nível de apoio chave em 1,1250, que se alinha com o padrão de cabeça e ombros e a extensão da maior correção na tendência de alta deste ano. No entanto, se o relatório do NFP for surpreendentemente negativo, um retorno do EURUSD acima da retração de 23,6% e um teste do nível 1,1500 não pode ser descartado. Fonte: xStation5