📈 EURUSD valoriza 0,4% antes do NFP

Às 13h30 BST, principais dados do mercado de trabalho dos EUA.🔍
O relatório do mercado de trabalho dos EUA para agosto é bastante difícil de estimar, tanto devido ao grande ruído proveniente das tarifas e da política de migração, quanto aos efeitos sazonais (por exemplo, renovação dos contratos do pessoal escolar). O consenso do mercado aponta para um valor de 75 mil, apenas 2 mil a mais do que em julho. No entanto, vale a pena notar que a última publicação foi dominada por revisões em baixa recorde para os dois meses anteriores, totalizando quase 260 mil.
Demissões estratégicas como tendência atual
Os últimos relatórios do ISM confirmam que as empresas estão buscando economias através da gestão do quadro de funcionários, muitas vezes para suportar margens em declínio, sobrecarregadas pelo aumento dos custos de produção. De acordo com os fabricantes, cumprir a agenda “Make in America” está se tornando cada vez mais difícil devido aos preços cada vez mais altos dos componentes importados, enquanto as margens permanecem sob pressão, mesmo após 2 a 3 aumentos de preços.
Além disso, as demissões estão afetando principalmente trabalhadores qualificados e com altos salários (por exemplo, engenheiros).
Portanto, tanto a pressão inflacionária quanto a queda na demanda por mão de obra estão permeando a economia dos EUA, e o congelamento de projetos de contratação e investimento é frequentemente atribuído à incerteza econômica e comercial. Para o Fed, isso pode ser um sinal de que mesmo um retorno à flexibilização pode não necessariamente apoiar o mercado de trabalho se os produtores ainda não tiverem perspectivas comerciais mais claras.
O subíndice de emprego ISM na indústria transformadora recuperou ligeiramente em agosto, mas permaneceu abaixo do consenso do mercado. No geral, ambos os setores estão a reportar uma contração do emprego (valor abaixo de 50). Fonte: XTB Research, dados da Macrobond
O número de pedidos de subsídio de desemprego está a recuperar de forma consistente, embora ainda não tenha atingido um nível alarmante. No entanto, os dados recentes não sugerem que a situação do mercado de trabalho vá melhorar. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
No entanto, vale a pena notar os chamados «eventos pontuais». Um desses fatores pode ser o regresso de um grande número de funcionários federais ao trabalho após a libertação dos fundos congelados no mês passado. Estatisticamente, agosto também é um mês particularmente difícil de prever. Nos últimos anos, tem sido ligeiramente melhor, mas, olhando para a média de 30 anos, agosto geralmente trouxe decepções em relação ao consenso. A Bloomberg, no entanto, aponta que, com base em dados de alta frequência, os dados do mercado de trabalho de agosto devem ser melhores do que os de julho. Ao mesmo tempo, a Bloomberg espera uma revisão negativa para julho, o que confirmaria a tendência negativa no mercado de trabalho dos EUA.
É claro que outros componentes do relatório não devem ser ignorados, como a taxa de desemprego, que deve se recuperar para 4,3% a/a, e o crescimento dos salários, que deve cair de 3,9% a/a para 3,7% a/a. O crescimento dos salários está se aproximando lentamente do nível de 3,0%, consistente com o alcance da meta de inflação no longo prazo. A taxa de desemprego ainda permanece abaixo da previsão do Federal Reserve, mas a sua recuperação garantiria essencialmente um corte nas taxas em setembro. No entanto, um aumento mais forte poderia levantar preocupações de que o Fed tenha atrasado os cortes este ano.
O desemprego, que permanece nos níveis pré-pandêmicos, até agora não tem sido uma fonte de risco para o mandato de pleno emprego do Fed. Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg
EURUSD (H4)
Após a fraqueza de ontem e uma recuperação da média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30, roxo claro), o EURUSD está a romper de forma otimista acima de ambas as EMAs hoje, testando a resistência chave em torno de 1,169, em antecipação à confirmação do NFP da crescente fraqueza no mercado de trabalho dos EUA. Um relatório significativamente mais fraco do que o esperado, sem deixar margem para desculpas sazonais, poderia ajudar o EURUSD a romper a consolidação de um mês acima de 1,172. Por outro lado, a ausência de surpresas deve manter o par a ser negociado entre a EMA100 e 1,169.
Fonte: xStation5
