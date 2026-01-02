Os preços do cacau (COCOA) estão a apresentar uma elevada volatilidade hoje, durante a primeira sessão de 2026, enquanto o mercado aguarda os primeiros sinais de compras de commodities por parte das instituições que acompanham o Índice Bloomberg Commodity (BCOM).
O capital está a posicionar-se gradualmente para a temporada de 2026, que deverá ser muito mais favorável para a produção, após um desastroso 2025. As doenças das árvores de cacau na África estabilizaram, enquanto os preços elevados incentivaram os agricultores a expandir as plantações e aumentar a pulverização. Além disso, as condições climáticas têm sido mais favoráveis e o progresso da principal colheita na África Ocidental (Gana e Costa do Marfim) tem sido sólido.
Ao mesmo tempo, a procura de cacau em 2026 poderá fortalecer-se devido a fatores estruturais, incluindo a adição do cacau ao Índice de Mercadorias da Bloomberg (BCOM) e os fluxos institucionais relacionados. Os inventários de cacau da ICE também estão a diminuir. Então, em que exatamente o mercado se concentrará em 2026 e quais são os principais catalisadores de alta e de baixa para os preços do cacau?
Fatores otimistas (favoráveis)
1) Procura relacionada com índices como potencial catalisador
Espera-se que o cacau beneficie da compra antecipada relacionada com a inclusão dos futuros de cacau no Índice de Mercadorias da Bloomberg (BCOM) a partir de janeiro. De acordo com o Citigroup, isso pode atrair até cerca de US$ 2 bilhões em compras de futuros de cacau em Nova Iorque.
2) Queda nos inventários da ICE
Os estoques de cacau monitorados pela ICE mantidos nos portos dos EUA caíram para uma baixa de 9,5 meses de 1.626.105 sacas, fornecendo suporte do lado da oferta “visível”.
3) Perspectivas de um equilíbrio global mais restrito
-
A Organização Internacional do Cacau (ICCO) reduziu a sua previsão de excedente para 2024/25 para 49 mil toneladas (de 142 mil toneladas) e reduziu a sua estimativa de produção global para 2024/25 para 4,69 milhões de toneladas (de 4,84 milhões de toneladas).
- O Rabobank também reduziu a sua previsão de excedente para 2025/26 para 250 mil toneladas (de 328 mil toneladas).
4) Nigéria como um risco adicional do lado da oferta
A Nigéria (5.º maior produtor mundial de cacau) espera que a produção de 2025/26 diminua 11% em relação ao ano anterior, para 305 mil toneladas, o que sustenta os preços a médio prazo.
Fatores pessimistas (limitantes)
1) Clima favorável na África Ocidental
Uma combinação favorável de chuvas e sol na Costa do Marfim e chuvas regulares no Gana favoreceram a floração e o desenvolvimento das vagens antes da estação do harmattan. Isso reduz as preocupações com o abastecimento no curto prazo.
2) Sinais mais fortes da contagem de vagens
A Mondelez observou que a última contagem de vagens na África Ocidental está 7% acima da média de cinco anos e «significativamente superior» à do ano passado. A colheita principal da Costa do Marfim já começou e os agricultores estão otimistas quanto à qualidade.
3) O adiamento do EUDR da UE mantém o abastecimento mais disponível
O Parlamento Europeu aprovou um adiamento de um ano para o regulamento da UE sobre a desflorestação (EUDR), o que permite efetivamente a continuação das importações de cacau de regiões onde a desflorestação continua a ser uma preocupação. Isto reduz a pressão regulamentar a curto prazo sobre o abastecimento.
4) Enfraquecimento da procura global (moagem)
-
Ásia: Moagem no terceiro trimestre -17% em relação ao ano anterior (terceiro trimestre mais baixo em 9 anos)
- Europa: moagem no terceiro trimestre -4,8% a/a (terceiro trimestre mais baixo em 10 anos)
- América do Norte: moagem no terceiro trimestre +3,2% a/a, mas os dados provavelmente foram distorcidos devido à inclusão de novas empresas relatoras. No geral, os dados de moagem apontam para uma clara fraqueza da procura, especialmente na Ásia e na Europa.
Conclusão
A temporada 2023/24 foi historicamente difícil: a ICCO reviu o défice global para -494 mil toneladas, o maior em mais de 60 anos, e a produção caiu -12,9% em relação ao ano anterior, para 4,368 milhões de toneladas. Entretanto, espera-se que a temporada 2024/25 apresente o primeiro excedente em quatro anos, com a ICCO a estimar um excedente de 49 mil toneladas, juntamente com uma produção de 4,69 milhões de toneladas (+7,4% em relação ao ano anterior). Este é um argumento importante do lado da oferta, mas será testado pelos dados em tempo real da África Ocidental e pela trajetória dos inventários.
O que observar a seguir:
- o tamanho real e o ritmo dos fluxos do índice relacionados com a BCOM,
- o impacto do clima da África Ocidental durante o período do harmattan,
- o nível e a tendência dos inventários da ICE,
- e os próximos relatórios de moagem das principais regiões: Ásia, Europa e América do Norte.
CACAU (gráfico H1)
O cacau recuperou parte da recente queda e está a tentar subir novamente, o que aumenta a probabilidade de que a correção 1:1 esteja completa e que os preços possam voltar acima de US$ 6.000 (EMA50) no curto prazo.
Três mercados a acompanhar na próxima semana (02.01.2026)
Abertura do mercado norte-americano: Índices abrem em terreno positivo
Última hora: Dados dos PMIs nos EUA saem em linha com o esperado 📌
Euforia atinge o mercado bolsista de Hong Kong 📈 CHN.cash dispara 3%
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.