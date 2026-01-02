Os preços do cacau (COCOA) estão a apresentar uma elevada volatilidade hoje, durante a primeira sessão de 2026, enquanto o mercado aguarda os primeiros sinais de compras de commodities por parte das instituições que acompanham o Índice Bloomberg Commodity (BCOM).

O capital está a posicionar-se gradualmente para a temporada de 2026, que deverá ser muito mais favorável para a produção, após um desastroso 2025. As doenças das árvores de cacau na África estabilizaram, enquanto os preços elevados incentivaram os agricultores a expandir as plantações e aumentar a pulverização. Além disso, as condições climáticas têm sido mais favoráveis e o progresso da principal colheita na África Ocidental (Gana e Costa do Marfim) tem sido sólido.

Ao mesmo tempo, a procura de cacau em 2026 poderá fortalecer-se devido a fatores estruturais, incluindo a adição do cacau ao Índice de Mercadorias da Bloomberg (BCOM) e os fluxos institucionais relacionados. Os inventários de cacau da ICE também estão a diminuir. Então, em que exatamente o mercado se concentrará em 2026 e quais são os principais catalisadores de alta e de baixa para os preços do cacau?

Fatores otimistas (favoráveis)

1) Procura relacionada com índices como potencial catalisador

Espera-se que o cacau beneficie da compra antecipada relacionada com a inclusão dos futuros de cacau no Índice de Mercadorias da Bloomberg (BCOM) a partir de janeiro. De acordo com o Citigroup, isso pode atrair até cerca de US$ 2 bilhões em compras de futuros de cacau em Nova Iorque.

2) Queda nos inventários da ICE

Os estoques de cacau monitorados pela ICE mantidos nos portos dos EUA caíram para uma baixa de 9,5 meses de 1.626.105 sacas, fornecendo suporte do lado da oferta “visível”.

3) Perspectivas de um equilíbrio global mais restrito

A Organização Internacional do Cacau (ICCO) reduziu a sua previsão de excedente para 2024/25 para 49 mil toneladas (de 142 mil toneladas ) e reduziu a sua estimativa de produção global para 2024/25 para 4,69 milhões de toneladas (de 4,84 milhões de toneladas ).

O Rabobank também reduziu a sua previsão de excedente para 2025/26 para 250 mil toneladas (de 328 mil toneladas).

4) Nigéria como um risco adicional do lado da oferta

A Nigéria (5.º maior produtor mundial de cacau) espera que a produção de 2025/26 diminua 11% em relação ao ano anterior, para 305 mil toneladas, o que sustenta os preços a médio prazo.

Fatores pessimistas (limitantes)

1) Clima favorável na África Ocidental

Uma combinação favorável de chuvas e sol na Costa do Marfim e chuvas regulares no Gana favoreceram a floração e o desenvolvimento das vagens antes da estação do harmattan. Isso reduz as preocupações com o abastecimento no curto prazo.

2) Sinais mais fortes da contagem de vagens

A Mondelez observou que a última contagem de vagens na África Ocidental está 7% acima da média de cinco anos e «significativamente superior» à do ano passado. A colheita principal da Costa do Marfim já começou e os agricultores estão otimistas quanto à qualidade.

3) O adiamento do EUDR da UE mantém o abastecimento mais disponível

O Parlamento Europeu aprovou um adiamento de um ano para o regulamento da UE sobre a desflorestação (EUDR), o que permite efetivamente a continuação das importações de cacau de regiões onde a desflorestação continua a ser uma preocupação. Isto reduz a pressão regulamentar a curto prazo sobre o abastecimento.

4) Enfraquecimento da procura global (moagem)

Ásia: Moagem no terceiro trimestre -17% em relação ao ano anterior (terceiro trimestre mais baixo em 9 anos)

Europa: moagem no terceiro trimestre -4,8% a/a (terceiro trimestre mais baixo em 10 anos)

moagem no terceiro trimestre (terceiro trimestre mais baixo em 10 anos) América do Norte: moagem no terceiro trimestre +3,2% a/a, mas os dados provavelmente foram distorcidos devido à inclusão de novas empresas relatoras. No geral, os dados de moagem apontam para uma clara fraqueza da procura, especialmente na Ásia e na Europa.

Conclusão

A temporada 2023/24 foi historicamente difícil: a ICCO reviu o défice global para -494 mil toneladas, o maior em mais de 60 anos, e a produção caiu -12,9% em relação ao ano anterior, para 4,368 milhões de toneladas. Entretanto, espera-se que a temporada 2024/25 apresente o primeiro excedente em quatro anos, com a ICCO a estimar um excedente de 49 mil toneladas, juntamente com uma produção de 4,69 milhões de toneladas (+7,4% em relação ao ano anterior). Este é um argumento importante do lado da oferta, mas será testado pelos dados em tempo real da África Ocidental e pela trajetória dos inventários.

O que observar a seguir:

o tamanho real e o ritmo dos fluxos do índice relacionados com a BCOM ,

, o impacto do clima da África Ocidental durante o período do harmattan ,

, o nível e a tendência dos inventários da ICE ,

, e os próximos relatórios de moagem das principais regiões: Ásia, Europa e América do Norte.

CACAU (gráfico H1)

O cacau recuperou parte da recente queda e está a tentar subir novamente, o que aumenta a probabilidade de que a correção 1:1 esteja completa e que os preços possam voltar acima de US$ 6.000 (EMA50) no curto prazo.