Explosão no EUR/USD🚨

📉Dólar prejudicado após rápidas mudanças tarifárias

O euro está hoje em alta, na onda de fraqueza do dólar americano, que está a ser prejudicado pelos receios crescentes de uma recessão nos Estados Unidos, provocada pelas drásticas tarifas alfandegárias anunciadas ontem por Donald Trump.

O EURUSD está a subir como não subia em muitos anos. Desde 2020, não registámos nenhuma sessão que fosse comparável em termos de crescimento à de hoje. Fonte: XTB Research

Além disso, o mercado receia que estas mudanças rápidas no comércio façam com que a posição dos EUA como hegemon económico global enfraqueça, e que os principais concorrentes, a Europa e a Ásia, se tornem mais independentes do “Novo Continente”.

Embora as perspectivas para a economia dos EUA sejam incertas, os investidores esperam que os investimentos em infra-estruturas e defesa apoiem a economia da zona euro, reduzindo o impacto negativo resultante da guerra comercial.

O euro/dólar pode reagir de forma dinâmica a quaisquer sinais sobre as negociações entre a Europa e os Estados Unidos, que poderiam potencialmente baixar as tarifas aduaneiras até uma taxa mínima de 10%. No entanto, de momento, este cenário não parece provável e a Europa está a planear tarifas de retaliação.

Os analistas da Bloomberg acreditam que o aumento de 20,5 pontos percentuais nas tarifas introduzido até agora pela nova administração dos EUA indica uma queda de 3% no PIB e um aumento de 1,7% nos preços, o que provavelmente ocorrerá nos próximos dois a três anos. No entanto, estas são estimativas ceteris paribus, porque se os parceiros comerciais impuserem tarifas ainda mais severas aos EUA em resposta, e os americanos responderem com tarifas severas sobre os semicondutores/farmacêuticos, a escala do declínio do PIB poderá ser de até -4,1%, e o núcleo do PCE poderá aumentar 2,4%.

Vale a pena notar que o EURUSD pode experimentar uma volatilidade considerável hoje, por volta das 16:00, quando conhecermos os serviços ISM dos EUA, para março. Dados mais fracos do que o previsto podem aprofundar o declínio do dólar e apoiar as cotações do EURUSD até aos picos de setembro de 2024, em 1,12. Olhando para o gráfico, podemos ver que o par cambial iniciou um forte impulso ascendente e se o seu intervalo for semelhante ao anterior (a partir da virada de fevereiro e março), o cenário base seria um teste dos máximos de 2024. Os dados finais do PMI dos serviços da Europa para março revelaram-se ligeiramente superiores às previsões.

Fonte: xStation

No mercado da dívida, assistimos a fortes movimentos de saída de capitais dos EUA. Embora as yields das obrigações americanas a 10 anos estejam a cair para o seu nível mais baixo desde outubro de 2024, atingindo 4,06% (-1,8%), são visíveis movimentos muito mais fortes nas obrigações europeias: as yields das obrigações alemãs a 10 anos estão a cair para 2,65% (-2,8%). Os movimentos mais visíveis são registados pela evolução das taxas de rendibilidade das obrigações japonesas, que baixam para 1,37% (-6,9%). Este movimento indica uma saída de capitais dos EUA, que, embora parcialmente amortecida pela dívida americana, é maioritariamente transferida para outros mercados, reforçando o sell-off do dólar.

Variação diária das yields das obrigações a 10 anos dos EUA (cor-de-rosa), da Alemanha (preto) e do Japão (vermelho). Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.