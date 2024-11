🛢️ Falha na Johan Sverdrup Outage leva o preço do petróleo para cima em 3%📈

Uma perturbação significativa atingiu o maior campo petrolífero da Europa Ocidental, uma vez que a Equinor suspendeu a produção em Johan Sverdrup na sequência de um corte de eletricidade em terra. A paragem foi desencadeada pela deteção de fumo num posto de transformação em Haugsneset, em Karsto, que fornece energia à fase 1 do desenvolvimento, segundo o porta-voz da empresa, Gisle Ledel Johannessen. O incidente teve impacto nos mercados petrolíferos mundiais, com os futuros do petróleo Brent a subirem 2,98% para 73,06 dólares por barril, enquanto o petróleo americano West Texas Intermediate subiu 2,8% para 68,89 dólares. Este aumento de preços surge no meio das tensões existentes no mercado relacionadas com o conflito Rússia-Ucrânia. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O Johan Sverdrup, operado pela Equinor com uma participação de 42,63%, é um ativo vital partilhado entre várias empresas, incluindo a Aker BP (31,57%), a estatal Petoro (17,36%) e a TotalEnergies (8,44%). Embora Johannessen tenha confirmado que a causa do problema foi rapidamente identificada e que a empresa está a trabalhar para restabelecer as operações, não foi fornecido qualquer calendário específico para o recomeço. A interrupção afecta apenas a Fase 1 do desenvolvimento, com a estação conversora da Fase 2 a continuar a funcionar normalmente para outros campos do Mar do Norte na área de Utsira High. A interrupção ocorre num momento particularmente sensível, uma vez que já se esperava que o campo começasse a diminuir os seus níveis máximos de produção de 755.000 barris de petróleo equivalente por dia no início do próximo ano. Este incidente realça a vulnerabilidade das grandes infra-estruturas energéticas a perturbações técnicas e o seu impacto imediato nos mercados petrolíferos mundiais. PETRÓLEO (Intervalo D1)  O petróleo ganha 3%, aproximando-se da resistência chave no nível de retração Fibonacci de 23,6%. O RSI mostra uma divergência gradual de alta, com o MACD a apertar-se em direção a um potencial sinal de compra. Os touros pretendem testar novamente o SMA de 50 dias a $ 74,04, enquanto os ursos se concentram nos mínimos de setembro. Fonte: xStation

