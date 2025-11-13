Principais conclusões EUA terminam finalmente o encerramento do governo, mas os mercados não crescem

Wall Street prolonga queda recente

Google volta a ser sondado pelos reguladores da UE

Cisco surpreende positivamente os investidores nos lucros

Recuperação do ouro apoia mineiros

A computação quântica continua a cair

Os americanos podem comemorar a reabertura do governo, o fim da paralisia na tomada de decisões e a retomada do financiamento de programas essenciais. No entanto, os mercados não parecem estar num clima de celebração. A sessão em Wall Street abre com quedas notáveis. Os contratos US100 estão a cair cerca de 1%. O S&P500 e o Russell estão a ter um desempenho ligeiramente melhor, com os seus contratos a desvalorizarem 0,5% no início da negociação. A fraqueza do mercado americano na sessão de hoje também é evidenciada pelo declínio significativo do dólar, que está a perder contra a maioria das principais moedas. O próprio índice do dólar está em baixa de mais de 0,2%, atingindo o seu valor mais baixo em 3 semanas. Bloomberg, XTB Fonte: Bloomberg Finance LP Os líderes das descidas no início da sessão nos EUA são as empresas tecnológicas e os retalhistas. O sector industrial está a registar quedas menos acentuadas. O sector da saúde é o que está a ter melhor desempenho, destacando-se com ganhos. Macroeconomic Data: No segmento da publicação de dados - a EIA apresentará hoje as alterações nos inventários de petróleo e gasolina. Alberto Musalem, da FED St. Louis, e Beth M. Hammack, membro do FOMC, falarão também sobre política monetária. US100 (D1) Fonte: xStation5

O índice está a recuar mais uma vez, apesar de ter abrandado o movimento de baixa junto da zona de suporte nos 25.300 dólares. Os compradores não conseguiram manter a tendência de alta anterior. Notícias sobre as cotadas CISCO (CSCO.US) - O fornecedor de soluções de rede está a subir após uma conferência de resultados, em que não só superou as expectativas do mercado relativamente às receitas, como também aumentou significativamente as suas previsões futuras de EPS. A avaliação está a subir quase 7% antes da abertura do mercado.

Alphabet (GOOGL.US) - O gigante da tecnologia está a ser analisado pelos reguladores da UE, que suspeitam de práticas desleais para com os clientes. As acções da empresa caíram 1,5%.

Dollar Tree (DLTR.US) - A cadeia de retalho está a perder cerca de 3% depois de ter recebido uma recomendação negativa de um banco de investimento, preocupado com a falta de espaço de crescimento para a empresa.

Nike (NKE.US) - O fabricante de vestuário está a subir mais de 2% depois de ter recebido uma recomendação positiva de uma empresa de investimento. De acordo com os analistas do Wells Fargo, a empresa está a preparar-se para um aumento significativo da sua valorização. Esta tese pode ser apoiada pela próxima época de compras e pela especulação sobre o chamado dividendo tarifário de Trump.

FireFly (FLY.US) - A empresa espacial planeia retomar a utilização do "Alpha Rocket", e o mercado está a reagir muito positivamente, com a valorização da empresa a subir mais de 20%.

Anglogold (AU.US) - As empresas mineiras de ouro estão a beneficiar de uma nova vaga de valorização dos metais preciosos. Um dos líderes do segmento está a subir quase 3% antes da abertura do mercado.

Alibaba (BABA.US) - A empresa chinesa associada ao comércio eletrónico, cotada na bolsa americana, está a subir quase 5%, depois de ter anunciado a estreia do seu modelo de IA, que deverá competir com o ChatGPT.

Rigetti Computing (RGTI.US) - As empresas ligadas à tecnologia quântica continuam a perder com a retirada dos investidores deste segmento. As acções da empresa caíram mais de 3%.

