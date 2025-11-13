A CVS Health Corporation é uma empresa que há anos faz parte do quotidiano de milhões de americanos. As suas farmácias estão presentes em quase todas as cidades, enquanto os seus seguros de saúde e serviços médicos lhe permitem operar em várias frentes simultaneamente. Embora seja frequentemente considerada uma empresa defensiva, a CVS não está parada. O número crescente de clientes que necessitam de cuidados de saúde e a sua capacidade de beneficiar da dinâmica do mercado fazem da empresa uma presença estável num mundo cheio de incertezas. Para os investidores, isto representa uma oportunidade de combinar a segurança com a participação num mercado que continua a crescer a par das necessidades da sociedade.

Perfil da empresa

Historicamente, o principal motor de receitas da CVS tem sido o segmento de Serviços de Saúde, que inclui serviços de saúde e de farmácia a retalho, e que em 2018 representou mais de metade das receitas totais da empresa. No entanto, ao longo do tempo, a sua quota de receitas diminuiu gradualmente, enquanto os segmentos de Benefícios de Cuidados de Saúde e Farmácia e Bem-Estar do Consumidor ganharam uma importância crescente. Desde 2019, o segmento de Benefícios de Cuidados de Saúde, que inclui seguros de saúde públicos e comerciais, registou um crescimento significativo. Este crescimento é impulsionado pelo aumento da procura de seguros privados e governamentais, bem como pela integração de novos modelos de prestação de cuidados de saúde, como a Oak Street Health e a Signify Health.

XTB research

Ao mesmo tempo, o segmento de Farmácia e Bem-Estar do Consumidor tem vindo a aumentar o seu papel através de investimentos em tecnologia de serviço ao cliente, implementação de formatos de retalho de bem-estar, aumento das vendas de medicamentos sujeitos a receita médica, incluindo terapias especializadas, e aquisições de activos da rede Rite Aid. Uma análise da estrutura das receitas por percentagem mostra que, em 2024, os Serviços de Saúde representavam cerca de um terço das receitas totais, enquanto os Benefícios de Cuidados de Saúde e a Farmácia e Bem-Estar do Consumidor contribuíam com a restante quota em proporções semelhantes. As previsões para 2025 e 2026 indicam que os três segmentos representarão partes aproximadamente iguais das receitas, reflectindo a diversificação gradual e o equilíbrio entre as fontes de rendimento da empresa.

Embora os Serviços de Saúde continuem a ser um importante motor de receitas, os Benefícios de Cuidados de Saúde e a Farmácia e Bem-Estar do Consumidor estão a desempenhar um papel cada vez mais significativo. Estes são impulsionados tanto por tendências demográficas, como o envelhecimento da população e o aumento das despesas com cuidados de saúde, como pela alteração das necessidades do mercado, que exige soluções de cuidados de saúde convenientes e integradas. A transformação do modelo de negócios da CVS demonstra uma mudança de uma farmácia tradicional para soluções abrangentes de saúde e bem-estar, diversificando as fontes de receita e aumentando a resiliência à volatilidade do mercado.

Análise financeira

Os resultados trimestrais recentes da CVS Health e as previsões até ao final de 2025 confirmam que a empresa mantém fundamentos sólidos e um crescimento estável das receitas, apesar dos desafios temporários. Historicamente, as receitas têm aumentado de forma consistente e prevê-se que continuem a aumentar, reflectindo uma forte posição no mercado e uma procura sustentada de serviços de saúde e de farmácia. As flutuações periódicas são sazonais e não perturbam a tendência de crescimento a longo prazo.

XTB

A redução temporário na rentabilidade no terceiro trimestre de 2025 deveu-se a eventos pontuais e não a uma deterioração do desempenho operacional. O maior impacto foi uma redução de goodwill de aproximadamente 5,7 mil milhões de dólares no segmento de Prestação de Cuidados de Saúde, que inclui as clínicas Oak Street Health e Signify Health. A reavaliação dos activos e a redução da expansão nesta parte do negócio foram medidas contabilísticas que afectaram temporariamente o EBITDA, mas não a eficiência operacional real. Outros elementos pontuais de menor dimensão incluíram reservas de reestruturação e a venda da Omnicare. Embora estes eventos tenham reduzido temporariamente a rentabilidade, apoiam a otimização da carteira e a eficiência organizacional a longo prazo.

XTB

A análise por segmentos mostra que o impacto negativo se concentrou nos Serviços de Saúde, enquanto os Benefícios de Cuidados de Saúde e a Farmácia e Bem-Estar do Consumidor permaneceram estáveis, registando melhorias anuais nas margens e receitas. O EBITDA manteve-se positivo durante a maior parte do período de 2019-2025, confirmando a eficácia operacional. O EBITDA negativo no terceiro trimestre de 2025 foi apenas o resultado de amortizações de goodwill. Ao mesmo tempo, o ROIC caiu temporariamente para perto de zero, enquanto o WACC permaneceu estável em 5-7%, indicando que o custo de capital não aumentou apesar do declínio temporário da rentabilidade.

XTB

Esta queda temporária nos resultados não afectou negativamente a perceção do mercado. Desde o início de 2025 até novembro, as acções da CVS aumentaram mais de 80 por cento, superando claramente os índices Nasdaq-100 e S&P 500, bem como o concorrente UnitedHealth Group, cujas ações caíram quase para metade. Esta forte valorização confirma que os investidores reconheceram que o declínio do EBITDA foi temporário e orientado para a contabilidade e não um reflexo da deterioração da qualidade do negócio.

XTB

Os fundamentos financeiros da CVS permanecem sólidos. A empresa mantém uma elevada liquidez e executa eficazmente um programa de reestruturação destinado a melhorar a eficiência no segmento dos serviços de saúde. As previsões indicam que o EBITDA regressará a níveis positivos no quarto trimestre de 2025 e que o ROIC voltará a exceder o custo do capital, restabelecendo a plena rentabilidade operacional. A médio prazo, a CVS está a entrar numa fase de estabilização com potencial para recuperar o desempenho financeiro e reforçar ainda mais a sua posição de líder no sector da saúde nos Estados Unidos.

Perspectivas

O mercado dos cuidados de saúde nos EUA está a entrar num período de transformação estrutural dinâmica. A população dos EUA ultrapassou os 335 milhões e continua a crescer. Neste ambiente, a CVS Health, com o seu modelo de negócio integrado que combina farmácias, seguros e serviços de saúde, continua a ser um dos principais beneficiários das tendências do mercado. A empresa dispõe de uma infraestrutura única que inclui redes de retalho e clínicas, bem como canais de seguros próprios, o que lhe permite responder eficazmente à evolução das necessidades do mercado. As previsões financeiras até 2030 indicam que a CVS está a entrar numa nova fase de crescimento, combinando estabilidade com potencial para uma maior expansão.

XTB

No cenário de base , espera-se que as receitas da empresa cresçam de forma constante nos próximos anos, reflectindo um crescimento sólido em comparação com os níveis de 2024. Este crescimento é apoiado pela força dos segmentos de Benefícios de Cuidados de Saúde e Farmácia e Bem-Estar do Consumidor, bem como pelos efeitos da reestruturação e otimização de custos nos Serviços de Saúde.

, espera-se que as receitas da empresa cresçam de forma constante nos próximos anos, reflectindo um crescimento sólido em comparação com os níveis de 2024. Este crescimento é apoiado pela força dos segmentos de Benefícios de Cuidados de Saúde e Farmácia e Bem-Estar do Consumidor, bem como pelos efeitos da reestruturação e otimização de custos nos Serviços de Saúde. No cenário otimista, o crescimento das receitas é ainda maior devido à expansão dos serviços de seguros, ao desenvolvimento da rede de clínicas e à implementação de formatos de retalho inovadores centrados no bem-estar. Neste cenário, a CVS reforça a sua posição como líder na próxima geração de serviços de saúde nos Estados Unidos.

o crescimento das receitas é ainda maior devido à expansão dos serviços de seguros, ao desenvolvimento da rede de clínicas e à implementação de formatos de retalho inovadores centrados no bem-estar. Neste cenário, a CVS reforça a sua posição como líder na próxima geração de serviços de saúde nos Estados Unidos. Mesmo num cenário conservador, com maiores pressões sobre os custos e uma expansão mais lenta, a empresa mantém um crescimento estável das receitas. Num sector caracterizado por elevadas barreiras à entrada e baixa elasticidade da procura, este continua a ser um resultado muito sólido, confirmando a resiliência do modelo de negócio e a vantagem competitiva da CVS.

Para os investidores, isto significa que a CVS Health tem uma trajetória de crescimento a longo prazo baseada em fundamentos sólidos, procura crescente, diversificação de receitas e elevada eficiência operacional. A empresa mantém o crescimento das receitas, uma elevada liquidez e executa eficazmente o seu programa de reestruturação destinado a melhorar a eficiência dos serviços de saúde. As previsões sugerem que as margens EBITDA regressarão aos níveis anteriores nos próximos trimestres e que a rentabilidade recuperará gradualmente devido às reduções de custos e ao aumento das receitas nos principais segmentos. A médio prazo, a CVS está a entrar numa fase de estabilização com potencial recuperação do desempenho financeiro e reforço da sua posição como um dos líderes no mercado de cuidados de saúde dos EUA.

Avaliação

Apresentamos uma avaliação da CVS Health Corp utilizando o método dos fluxos de caixa descontados. Esta avaliação tem um carácter meramente informativo e não deve ser considerada como um conselho de investimento ou uma avaliação precisa.

A análise baseia-se no cenário de base das previsões financeiras, pressupondo a continuação de um crescimento estável das receitas e a recuperação das margens operacionais após o declínio temporário registado no terceiro trimestre de 2025. O modelo assume um custo de capital (WACC) de 6%, adequado ao sector da saúde e farmacêutico, que apresenta fluxos de caixa estáveis e um perfil de risco defensivo. O valor terminal foi estimado utilizando uma taxa de crescimento conservadora de 2 por cento. Os outros parâmetros financeiros foram calculados com base na média dos resultados dos últimos cinco anos.

XTB

Com base nesta análise, o valor justo de uma ação da CVS Health está estimado em cerca de 117,72 dólares, em comparação com o preço de mercado atual de 80,30 dólares, o que indica um potencial de valorização de 47%. Isto reflecte os fortes fundamentos operacionais e a recuperação prevista das margens a médio prazo, ao mesmo tempo que mantém um crescimento estável nos três segmentos de negócio.

Gráfico Diário

As ações da CVS Health apresentam atualmente uma forte tendência de subida. A ação ultrapassou claramente todas as principais médias móveis e estabilizou acima dos 80 dólares. A empresa ainda tem um potencial significativo, pois ainda há uma lacuna para os máximos históricos de 2021 e 2022, quando as ações foram negociadas em torno de US $ 105-110. Isto sugere que os actuais níveis de preços podem representar uma fase de recuperação de valor após um período de fraqueza, e os próximos trimestres, se a empresa executar planos de reestruturação ambiciosos e melhorar a rentabilidade, poderão proporcionar mais oportunidades de subida aos investidores.

xStation

Fonte: xStation5