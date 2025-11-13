Destaques da manhã (13.11.2025)

A sessão de quinta-feira nos mercados asiáticos foi relativamente otimista, com a maioria dos índices a serem negociados em alta. Neste momento, o Nikkei do Japão está a subir 0,33%, o Kospi da Coreia do Sul está a subir 0,54% e o A50 da China está a subir 0,71%. No entanto, vale a pena referir que a sessão de ontem em Wall Street foi mista, destacando-se a fraqueza principalmente no sector tecnológico. A paralisação do governo americano chegou ao fim - o Congresso aprovou um projeto de lei e o presidente assinou-o, restabelecendo o funcionamento das agências federais após uma interrupção recorde de 43 dias. A Casa Branca anunciou que os dados pendentes do BLS relativos a setembro serão divulgados em breve e que o novo orçamento assegurará o financiamento do governo até ao final de janeiro. Após o fecho das negociações nos EUA, Susan Collins, diretora da Reserva Federal de Boston, indicou claramente que não vê atualmente qualquer razão para continuar a reduzir rapidamente as taxas de juro. Salientou que são necessários argumentos mais fortes para uma maior flexibilização da política monetária, apontando para a persistência de uma inflação elevada, o impacto das tarifas e o acesso limitado aos dados devido ao encerramento parcial do governo. Consequentemente, quatro membros votantes do FOMC, incluindo Collins, estão a sugerir que as perspectivas de uma redução das taxas em dezembro são muito limitadas. No Japão, os preços no grossista aumentaram 2,7% em outubro, excedendo as previsões do mercado. O Governador do BOJ, Kazuo Ueda, declarou no parlamento que a inflação subjacente está a subir para 2%, o que poderá acelerar a decisão de aumentar as taxas de juro. Simultaneamente, o BOJ está a sinalizar a sua disponibilidade para responder de forma flexível a picos nos rendimentos das obrigações, incluindo através do aumento das suas aquisições de títulos de dívida. O dólar australiano valorizou com os fortes dados do mercado de trabalho - o emprego aumentou duas vezes mais do que o esperado e a taxa de desemprego desceu do seu recente máximo de quatro anos. O forte mercado de trabalho faz recuar a perspetiva de cortes nas taxas do RBA em dezembro - a primeira flexibilização é agora firmemente adiada para 2026. O mercado de ações local, por outro lado, caiu para o seu nível mais baixo em três meses. Dados da Austrália: Taxa de desemprego 4,3%, previsão de 4,4%, anteriormente 4,5%. Variação no emprego +42.200, previsão de +20.000, anteriormente +14.900. Taxa de participação da força de trabalho 67,0%, anteriormente 67%. Emprego a tempo parcial -13,1 mil, anteriormente +6,3 mil. Emprego a tempo inteiro +55,3 mil, anteriormente +8,7 mil. A volatilidade permaneceu limitada no mercado cambial, com a maioria dos principais pares de moedas a flutuarem dentro de intervalos estreitos. A taxa de câmbio USD/JPY aproximou-se temporariamente dos 155,00, antes de se corrigir ligeiramente. O AUD está a ter o melhor desempenho em geral, enquanto as quedas no mercado mais amplo são mais evidentes no NZD.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.