FMI eleva as perspectivas de crescimento global🔎

Principais conclusões Crescimento global: O FMI projeta 3,2% em 2025 e 3,1% em 2026; a inflação permanece persistente

Guerra comercial: As tarifas entre os EUA e a China podem reduzir o PIB global em cerca de 0,3 pp se as tensões se intensificarem

Perspectivas regionais: Previsões atualizadas para o Egito, Nigéria e África Subsaariana; o Reino Unido enfrenta dificuldades com a inflação elevada

Pierre-Olivier Gourinchas, Diretor do Departamento de Research do FMI, juntamente com Petya Koeva Brooks (Diretora Adjunta) e Deniz Igan (Chefe de Divisão), apresentaram as últimas previsões do World Economic Outlook. O Fundo prevê um crescimento do PIB global de 3,2% em 2025 e 3,1% em 2026, observando que a desinflação abrandou e as pressões sobre o preço continuam mais resistentes do que o anteriormente esperado. Gourinchas alertou que o choque da tarifa dos EUA continua a atuar como um fator negativo para a oferta, elevando a inflação e pesando sobre o crescimento. No entanto, o impacto geral da guerra comercial tem sido menor do que se temia inicialmente, graças à retaliação limitada e às cadeias de abastecimento resilientes. As tensões comerciais continuam a ser o principal risco de queda. O cenário adverso do FMI sugere que uma nova escalada poderia reduzir a produção global em cerca de 0,3 pontos percentuais. Gourinchas também destacou a fragmentação geopolítica e o atual boom de investimentos em IA como fatores determinantes da dinâmica global. Um dólar mais fraco aliviou as condições financeiras e reduziu as pressões inflacionárias impulsionadas pelas importações em muitos mercados emergentes. Perspectivas regionais Brooks destacou que a previsão de crescimento do Egito foi revisto para 4,3% em 2025 e 4,5% em 2026 , juntamente com uma queda acentuada da inflação em relação à sua alta de 40 meses.

Igan observou que as perspetivas de crescimento da Nigéria foram elevadas para 3,9% em 2025 e 4,2% em 2026 , apoiadas por uma melhora no sentimento, uma produção mais forte de commodities e efeitos colaterais limitados das tarifas.

foram elevadas para e , apoiadas por uma melhora no sentimento, uma produção mais forte de commodities e efeitos colaterais limitados das tarifas. A África Subsaariana foi revista para 4,1% em 2025 e 4,4% em 2026 , impulsionada pela estabilização e pelo ímpeto das reformas.

foi revista para e , impulsionada pela estabilização e pelo ímpeto das reformas. O Reino Unido destaca-se entre as economias do G7 com um crescimento de 1,3% em 2025 e 2026 , embora a inflação continue elevada (3,4% em 2025, com tendência para 2,5%), justificando uma trajetória cautelosa de flexibilização por parte do Banco da Inglaterra .

destaca-se entre as economias do G7 com , embora (3,4% em 2025, com tendência para 2,5%), justificando uma . Para China, o FMI enfatizou o papel crescente da procura interna na compensação da fraqueza das exportações, ao mesmo tempo que alertou para o stress persistente no setor imobiliário e o aumento dos desequilíbrios externos.

