FRA40 reage aos novos planos de reforma orçamental em França 💡

O Primeiro-Ministro Michel Barnier revelou uma série de medidas que passam por aumentos de impostos para as grandes empresas. Os cortes nas despesas representarão um pouco mais de dois terços das receitas totais, sendo o restante proveniente de impostos mais elevados sobre as empresas. O Governo irá também propor o aumento dos impostos sobre os bilhetes de avião e um imposto sobre a utilização de jactos privados.

De acordo com os planos, a implementação de novos impostos temporários a cerca de 440 empresas lucrativas com um volume de negócios anual superior a mil milhões de euros geraria 8 mil milhões de euros no próximo ano e 4 mil milhões de euros em 2026. As empresas em causa são principalmente a LVMH, a Hermes, a L'Oreal, a TotalEnergies, a Schneider Electric e a Sanofi, que se encontram entre as maiores empresas por capitalização bolsista do CAC 40. Entre os sectores mais susceptíveis de serem afectados negativamente pelo plano encontram-se os serviços de utilidade pública, as telecomunicações e a energia, que também tendem a ter margens mais baixas. Fonte: Bloomberg Financial LP



No entanto, o impacto destas medidas no mercado pode ser limitado, sugerem os analistas da AlphaValue, uma vez que as novas obrigações financeiras impostas às empresas já foram em grande parte avaliadas pelo mercado. O impacto propriamente dito poderá ser mais visível em 2025. Os analistas do UBS prevêem que as novas medidas fiscais poderão reduzir os lucros do índice CAC 40 em 9% em 2025, enquanto o impacto no índice pan-europeu Stoxx 50 será de cerca de 3%. Outra grande preocupação para a França poderá ser também a incerteza a longo prazo quanto à estabilidade da dívida francesa, especialmente porque a Fitch (hoje), a Moody's (25 de outubro) e a S&P Global (no próximo mês) irão rever as suas notações de crédito a partir de hoje.

O diferencial entre as obrigações francesas e as bunds (taxas de juro dos títulos de dívida dos dois países) era de cerca de 76 pontos base na quinta-feira. Antes de o Presidente francês Emmanuel Macron ter anunciado eleições antecipadas, em junho passado, era de cerca de 47 pontos base. Fonte: Bloomberg Financial LP



O índice CAC40 (FRA40) está atualmente a ser negociado com pouca volatilidade. Os compradores conseguirem recuperar das quedas iniciais, mas, o preço permanece abaixo das médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 períodos, o que pode sugerir a continuação da tendência de queda das ações da empresa.

Fonte: xStation