Gás Natural dispara 12% 🚨📈

Principais conclusões Os futuros do gás natural dos EUA subiram 11%, para US$ 3,34/mmBtu, devido às previsões de tempo mais frio, altos fluxos de exportação de GNL, produção mais fraca nos 48 estados contíguos e projeções robustas de procura de aquecimento, combinadas com uma cobertura agressiva de posições vendidas, enquanto o amplo armazenamento de gás, 4% acima da média de cinco anos, ajudou a compensar as preocupações com o abastecimento.

Os futuros do gás natural dos EUA (NATGAS) subiram perto de 12% na segunda-feira, com o contrato de novembro atingindo US$ 3,34/mmBtu — o maior valor em quase duas semanas e o maior aumento diário desde o final de setembro. Esse movimento foi impulsionado pelas previsões de tempo mais frio, que elevaram drasticamente a procura por aquecimento, fazendo com que a previsão de graus-dia de aquecimento da LSEG para duas semanas aumentasse de 118 para 164. Os analistas também apontaram para uma cobertura agressiva de posições curtas após um período em que as posições especulativas se acumularam, amplificando a recuperação à medida que os investidores se apressavam a sair das apostas curtas. Alimentando ainda mais os ganhos, os fluxos de exportação de GNL atingiram níveis quase recorde de 16,4 bcfd em outubro, acima dos 15,7 bcfd do mês passado, sinalizando uma procura internacional sustentada. Entretanto, a produção dos 48 estados contíguos dos EUA diminuiu para 106,6 bcfd e, embora o armazenamento nos EUA esteja cerca de 4% acima da média de cinco anos, a persistente fraqueza da produção, juntamente com as fortes exportações, tornam o mercado sensível às mudanças no abastecimento. Os preços recuperaram mais de 15% no último mês, com o impulso ascendente refletindo tanto o aperto dos equilíbrios como o risco climático otimista. O NATGAS ultrapassou a média móvel exponencial de 200 dias (curva dourada no gráfico abaixo), que historicamente tem sido um ponto importante na tendência geral de longo prazo. Ultrapassar este nível, teoricamente, reverte a tendência anterior de queda do ativo para uma tendência de alta. No entanto, vale lembrar que as reservas gerais de gás nos EUA permanecem acima da média histórica. Fonte: xStation

