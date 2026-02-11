Principais conclusões Um relatório notavelmente forte sobre o mercado de trabalho dos EUA para janeiro reduziu significativamente as expectativas de um corte nas taxas em junho por parte da Reserva Federal.

Os futuros dos índices alargaram os seus ganhos após a publicação do NFP, com os investidores a apostarem na continuação da resiliência da economia dos EUA.

As acções tecnológicas estão a liderar uma recuperação robusta nas primeiras negociações.

Relatório do NFP dá sinais de melhoria O relatório das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) mostrou um aumento de 130.000 postos de trabalho, quase o dobro do consenso do mercado. Vale a pena notar que as expectativas estavam amplamente dispersas; enquanto poucos previam uma leitura acima de 100.000, várias instituições tinham realmente previsto uma contração no emprego. Embora janeiro seja tradicionalmente um mês volátil, sujeito a vários ajustamentos técnicos, este relatório sugere um mercado de trabalho que se mantém fundamentalmente robusto, apesar das recentes manchas suaves noutros dados. Além disso, a taxa de desemprego - derivada de um inquérito separado às famílias - desceu inesperadamente para 4,3%. Estes números positivos estão a reformular as expectativas quanto ao próximo passo da Fed. Os mercados monetários prevêem agora a primeira descida das taxas para julho, apesar de em junho a Fed já estar sob a liderança de Kevin Warsh, que teoricamente é visto como tendo preferência por taxas mais baixas. US500 aproxima-se de novos máximos As ações retomaram a sua trajetória de alta esta sessão, após uma breve pausa na sessão anterior. O avanço está a ser impulsionado principalmente pelo otimismo renovado em torno das empresas de tecnologia de grande capitalização. O S&P 500 (US500) está a testar o limiar de 7.000 pontos, em grande parte ignorando a probabilidade reduzida de cortes imediatos das taxas em favor de uma perspetiva mais brilhante para o crescimento económico dos EUA. Um fecho diário acima do nível 7.000 provavelmente abriria o caminho para novos máximos de todos os tempos, particularmente porque os mercados aguardam o relatório trimestral dos resultados da Nvidia, agendado para daqui a duas semanas. Destaques corporativos O sentimento tornou-se positivo para os gigantes tecnológicos dos EUA após a pequena correção de ontem. A Nvidia está a liderar a recuperação, ganhando mais de 1%, seguida dos ganhos registados pela Amazon , Microsoft e Meta (todos com uma subida de aproximadamente 0,5-0,6%). A Apple e a Tesla estão a registar ganhos mais modestos.

está a liderar a recuperação, ganhando mais de 1%, seguida dos ganhos registados pela , e (todos com uma subida de aproximadamente 0,5-0,6%). e estão a registar ganhos mais modestos. T-Mobile US (TMUS.US): As ações caíram mais de 5% na abertura, na sequência de uma falha no quarto trimestre em termos de adições líquidas de assinantes. Embora a empresa tenha anunciado um novo serviço de tradução ao vivo que suporta 50 idiomas, a notícia pressionou as ações da Duolingo (DUOL.US) .

As ações caíram mais de 5% na abertura, na sequência de uma falha no quarto trimestre em termos de adições líquidas de assinantes. Embora a empresa tenha anunciado um novo serviço de tradução ao vivo que suporta 50 idiomas, a notícia pressionou as ações da . Moderna (MRNA.US): As ações caíram quase 10% depois de os reguladores norte-americanos se terem recusado a analisar a sua nova vacina contra a gripe de ARNm, um golpe significativo nos esforços da empresa para diversificar os fluxos de receitas para além do seu franchise Covid-19.

As ações caíram quase 10% depois de os reguladores norte-americanos se terem recusado a analisar a sua nova vacina contra a gripe de ARNm, um golpe significativo nos esforços da empresa para diversificar os fluxos de receitas para além do seu franchise Covid-19. Gilead Sciences (GILD.US): As ações caíram mais de 1%, uma vez que os resultados financeiros e as perspectivas para 2026 não corresponderam às expectativas de Wall Street.

As ações caíram mais de 1%, uma vez que os resultados financeiros e as perspectivas para 2026 não corresponderam às expectativas de Wall Street. Kraft Heinz (KHC.US): As ações caíram mais de 6% com a notícia de que a empresa suspendeu o seu plano, amplamente antecipado, de se dividir em duas entidades separadas. A administração também anunciou um programa de investimento de 600 milhões de dólares com o objetivo de acelerar o crescimento da linha superior.

As ações caíram mais de 6% com a notícia de que a empresa suspendeu o seu plano, amplamente antecipado, de se dividir em duas entidades separadas. A administração também anunciou um programa de investimento de 600 milhões de dólares com o objetivo de acelerar o crescimento da linha superior. Ford (F.US): O fabricante de automóveis registou ganhos fraccionados apesar de um desempenho dececionante no quarto trimestre de 2025. Embora as receitas de 45,89 mil milhões de dólares tenham superado as expectativas, representaram um declínio de 4,8% em relação ao ano anterior. O sentimento permanece moderado pela perda contínua de

