NFP surpreende e reforça dólar, com mercados em modo misto A situação no mercado de ações permanece mista hoje, apesar de um início positivo da sessão, com o US500 ultrapassando o nível de 7.000 pontos. Atualmente, pouco antes das 20h CET, o US500 está a ganhar 0,2%, semelhante ao US100. De longe, o maior perdedor é o US2000, com uma queda de 1,4%, o que pode ser uma reação às expectativas reduzidas de cortes nas taxas de juro pela FED.



Uma situação mista ocorreu nos mercados europeus. O DE40 está a perder 0,4%, enquanto o FRA40 está a subir 0,6%. O UK100 está a subir até 1%.



O evento mais esperado de hoje foi a publicação do relatório NFP, que havia sido adiado. As expectativas variavam de menos vários milhares a até 150.000. No final, com um consenso em torno de 70.000, recebemos um resultado de 130.000, o que provocou uma reação significativa na forma de um fortalecimento do dólar e aumento dos rendimentos.



O crescimento do emprego privado atingiu 172 000, e a taxa de desemprego caiu para 4,3%. Vale a pena notar, no entanto, que o crescimento do emprego foi quase unilateral e dizia respeito ao setor da saúde. Mais de 40 000 empregos foram liquidados no setor público.



Além disso, foram publicados os dados finais do QCEW relativos à situação real do emprego. Em última análise, para o período de 12 meses até março de 2025, o emprego foi inferior em 898 000 postos de trabalho, um pouco menos do que o inicialmente indicado. No entanto, o crescimento médio do emprego após ajustes preliminares para o resto de 2025 é de apenas 15 000, em comparação com aproximadamente 50 000 anteriormente.



O EURUSD caiu quase 0,5% hoje, atingindo um nível de 1,1830, juntamente com a diminuição das hipóteses de um corte nas taxas de juro da Fed no primeiro semestre deste ano. Atualmente, a maioria das perdas foi apagada, mas o par permanece abaixo de 1,19.



O ouro e a prata estão a ganhar 1% e 4% hoje, respetivamente. A volatilidade continua elevada, mas os aumentos foram mais fortes antes do relatório NFP.



O mercado atualmente precifica que o primeiro corte total das taxas pela FED em 2026 ocorrerá em julho. Anteriormente, junho estava precificado. O Citi alterou as suas expectativas para o primeiro corte de março para abril.



O petróleo bruto permanece alto, em torno de 65 USD por barril, devido à incerteza em relação ao Irão e aos EUA. O Irão não deseja negociar o seu programa de mísseis balísticos e só está disposto a negociar questões nucleares.



O relatório do DOE mostrou um forte aumento nos estoques de petróleo em cerca de 8,5 milhões de barris, embora o relatório da API ontem tenha indicado um aumento maior, de 13 milhões.



O Bitcoin está caindo mais de 2% hoje e registrando níveis abaixo de 67.000 dólares.

