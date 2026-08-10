Os futuros do gás natural europeu (TTF) estão a subir mais de 6 % e atingindo um nível de quase 58 EUR/MWh. A par dos preços do gás na Europa, observamos também um aumento dos preços do gás nos EUA, o que está relacionado com uma alteração nas previsões meteorológicas. No entanto, convém recordar que o mercado nos Estados Unidos se encontra em situação de forte excesso de oferta, enquanto na Europa persistem os problemas com a reposição das reservas. O que está, especificamente, por trás do aumento dos preços do gás na Europa? Haverá motivos para preocupação à medida que nos aproximamos do período de inverno? Crise não resolvida no Estreito de Ormuz: As negociações entre o Irão e Omã não conseguiram convencer os investidores de que haveria um rápido restabelecimento dos fornecimentos globais de GNL. Embora o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano tenha afirmado no fim de semana que um acordo está «muito próximo», alertou simultaneamente que tal não implicaria a reabertura imediata da via navegável. Além disso, o próprio acordo entre o Irão e Omã significaria o início da cobrança de taxas exorbitantes aos navios que por ali passassem, o que é inaceitável para os Estados Unidos e para a maioria das transportadoras.

As negociações entre o Irão e Omã não conseguiram convencer os investidores de que haveria um rápido restabelecimento dos fornecimentos globais de GNL. Embora o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano tenha afirmado no fim de semana que um acordo está «muito próximo», alertou simultaneamente que tal não implicaria a reabertura imediata da via navegável. Além disso, o próprio acordo entre o Irão e Omã significaria o início da cobrança de taxas exorbitantes aos navios que por ali passassem, o que é inaceitável para os Estados Unidos e para a maioria das transportadoras. Reservas de gás criticamente baixas: A menos de três meses do início da época de aquecimento, as instalações de armazenamento de gás europeias estão preenchidas a pouco menos de 59%. Estes são os níveis mais baixos desde 2009, situando-se drasticamente abaixo da média sazonal de cinco anos para esta altura do ano, que é de 76%. Isto coloca a Europa numa competição feroz com a Ásia pelas cargas de GNL. A reposição de inventários já se encontra no nível mais baixo dos últimos cinco anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O abastecimento de gás às instalações de armazenamento na Europa está significativamente abaixo da média dos últimos cinco anos, e a época de manutenção das infraestruturas de gás está prestes a começar, o que irá reduzir o ritmo de reposição das reservas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Onda de calor iminente (aumento da procura): Prevê-se uma forte onda de calor na Europa Ocidental (Reino Unido, França, oeste da Alemanha) na segunda metade da semana. Espera-se que as temperaturas atinjam os 33 °C em Londres e Frankfurt e até os 35-36 °C em Paris, o que aumentará significativamente a procura de eletricidade para ar condicionado. Além disso, as altas temperaturas podem causar dificuldades no funcionamento das centrais elétricas em casos de baixos níveis de água nos rios.

Prevê-se uma forte onda de calor na Europa Ocidental (Reino Unido, França, oeste da Alemanha) na segunda metade da semana. Espera-se que as temperaturas atinjam os 33 °C em Londres e Frankfurt e até os 35-36 °C em Paris, o que aumentará significativamente a procura de eletricidade para ar condicionado. Além disso, as altas temperaturas podem causar dificuldades no funcionamento das centrais elétricas em casos de baixos níveis de água nos rios. Interrupções no fornecimento e limitações infraestruturais: Interrupções adicionais estão a complicar a situação do abastecimento. A operadora norueguesa Gassco comunicou a indisponibilidade do campo de gás de Dvalin (perda de 5,9 milhões de metros cúbicos por dia desde 10 de agosto). Além disso, a gigante energética francesa EDF viu-se obrigada a reduzir drasticamente a capacidade dos reatores nucleares de Gravelines e St Alban, o que irá transferir o peso da produção de energia para as centrais a gás. A ausência de perspetivas de um rápido regresso dos fornecimentos de GNL do Médio Oriente (o Catar planeava retomar os fornecimentos à Europa em setembro, mas tal está já em causa), combinada com o ritmo extremamente lento de enchimento dos armazéns europeus (visível nos gráficos) e a procura crescente causada pelas ondas de calor, cria um ambiente ideal para a manutenção de preços elevados ou para novos aumentos nas cotações de referência europeias do TTF. Fonte: xStation5



Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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