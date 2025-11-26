GBPUSD após publicação do OBR do outlook fiscal📈

O Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR) publicou inesperadamente no seu site as perspetivas económicas e fiscais para novembro de 2025 antes do anúncio oficial do orçamento pela Ministra das Finanças Rachel Reeves, causando confusão no mercado. As principais premissas apresentadas no relatório: Premissas do OBR: agora vs anteriormente O OBR britânico prevê um endividamento público de 138,3 mil milhões de libras em 2025-26 e 117,7 mil milhões de libras em 2026-27.

A previsão de crescimento da produtividade a médio prazo foi reduzida de 1,3% para 1,0%, o que é um sinal estruturalmente negativo para o potencial de crescimento a longo prazo da economia.

O congelamento dos limites do imposto de renda será estendido de 2028-29 para 2030-31. De acordo com o OBR, espera-se que isso gere cerca de mil milhões de libras em receita adicional em 2029-30, um ano a mais do que o previsto anteriormente, empurrando gradualmente mais contribuintes para faixas mais altas à medida que os salários aumentam.

Os ganhos de receita com aumentos de impostos e mudanças fiscais devem atingir 26,1 mil milhões de libras anualmente em 2029-30, em comparação com uma trajetória de carga tributária mais baixa na perspectiva de março.

A previsão para o crescimento médio real do PIB foi reduzida para cerca de 1,5% ao ano, o que representa 0,3 pontos percentuais a menos do que a projeção do OBR de março.

O excedente orçamental atual do setor público para 2029-30 foi aumentado de 9,9 mil milhões de libras esterlinas, previstos em março, para 21,7 mil milhões de libras esterlinas. Isto pode parecer «positivo», mas é alcançado principalmente através de impostos mais elevados e congelamentos de limiares.

A partir de 2028, será introduzido um imposto sobre a quilometragem para carros elétricos: 3 pence por milha para BEVs e 1,5 pence para PHEVs, indexado ao IPC, que deverá se tornar uma nova fonte significativa de receita.

Restrição aos benefícios de “sacrifício salarial”: contribuições para a pensão acima de £ 2.000 por ano estarão sujeitas ao NIC a partir de abril de 2029, aumentando efetivamente a carga tributária sobre contribuições mais altas.

Um novo imposto sobre propriedades de valor elevado: uma taxa adicional do imposto municipal para casas avaliadas acima de £ 2 milhões a partir de 2028, com previsão de gerar cerca de £ 0,4 mil milhões por ano. A libra esterlina caiu e os rendimentos dos títulos do Reino Unido aumentaram após os mercados reagirem às informações orçamentárias e ao aumento esperado dos empréstimos do governo. O par GBPUSD sobe hoje. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.