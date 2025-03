GBPUSD desce 0,4% antes da reunião do BoE 📉

💡 O aumento da inflação e a incerteza geopolítica irão provavelmente encorajar o Banco de Inglaterra a manter as taxas É quase certo que o Banco de Inglaterra mantenha a sua política inalterada na reunião de março. A inflação mantém-se elevada e a incerteza geopolítica em torno das alterações da política comercial aumenta ainda mais o risco de pressões inflacionistas. Por esta razão, esperamos que a taxa de juro diretora se mantenha em 4,5%.  Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Pontos-chave antes da decisão de hoje: O consenso dos analistas aponta para a manutenção da taxa de referência em 4,5% .

. Espera-se que a votação se divida entre a manutenção e a redução das taxas: 7-2-0 .

. A inflação subjacente subiu de 2,5% em dezembro para 3% em janeiro , excedendo em 0,2 pontos percentuais a previsão do BoE para fevereiro.

de 2,5% em dezembro , excedendo em a previsão do BoE para fevereiro. Por outro lado, o crescimento dos salários e a inflação dos serviços ficaram abaixo das expectativas, embora permaneçam elevados (6,1% para os salários do sector privado e 5% para a inflação dos serviços).

ficaram abaixo das expectativas, embora (6,1% para os salários do sector privado e 5% para a inflação dos serviços). Os aumentos da inflação a curto prazo e a crescente incerteza quanto à política comercial representam riscos significativos para as projeções do IPC, mas não alteram as perspectivas a longo prazo de cortes nas taxas.

Até à data, o Reino Unido tem evitado alterações radicais nas tarifas .

. O mercado espera que o Banco da Inglaterra comece a flexibilizar a política monetária em maio e que baixe as taxas para 3,75% até ao final do ano (dos atuais 4,5%). O padrão de votação no BoE sugere que os cortes nas taxas estão a tornar-se a posição dominante, em vez de um aperto prolongado, o que poderá ter impacto no desempenho da libra em relação a outras moedas a longo prazo.  No entanto, a curto prazo, é pouco provável que o mercado assista a cortes imediatos das taxas. A inflação recuperou demasiado depressa e o crescimento dos salários mantém-se forte, limitando o potencial para uma descida sustentada das pressões sobre os preços.  O que esperar do GBPUSD? O cenário base do mercado é que o BoE mantenha as taxas estáveis e faça comentários cautelosos sobre as suas perspetivas políticas. O Governador Andrew Bailey avisou que o Reino Unido não ficará imune aos efeitos das tarifas dos EUA, mesmo que não seja diretamente visado. Também advertiu contra a interpretação excessiva das recentes mudanças de voto no BoE, depois de uma mudança inesperada de um funcionário ter levado os investidores a aumentar as apostas em novos cortes nas taxas. Esperamos que o BoE mantenha uma postura hawkish, considerando os dados macroeconómicos, o que teoricamente poderia apoiar uma tendência ascendente no GBPUSD. O nível de apoio mais crucial a médio prazo continua a ser a EMA de 200 dias (curva dourada no gráfico), que tem sido historicamente uma barreira fundamental para a tendência de baixa. Fonte: xStation5

